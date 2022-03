Al Bano-Loredana Lecciso, incredibile confessione: stentano tutti a crederci

Al Bano e Loredana Lecciso hanno svelato un loro segreto intimo. Stanno insieme da oltre venti anni solamente per questo motivo.

Una delle coppie più famose della penisola italiana è quella tra Al Bano e Loredana Lecciso. I due hanno deciso di svelare qual è il vero segreto della loro coppia. Andiamo quindi a vedere la confessione dell’ex giornalista nelle ultime ore.

In questi anni si sono susseguiti pettegolezzi e critiche nei confronti di Al Bano e Loredano Lecciso, ma nonostante ciò la coppia continua a vivere il proprio amore serenamente da oltre venti anni. Negli ultimi giorni, infatti, i due hanno festeggiato i 22 anni di fidanzamento, un traguardo importante per il cantante di Cellino San Marco e la sua dolce metà. Infatti la loro relazione sta resistendo negli anni, diventando sempre più forte.

In una recente intervista rilasciata al settimanale Nuovo la soubrette ed ex giornalista pugliese ha svelato il segreto che la unisce all’ex marito di Romina Power. Infatti stando alla Lecciso la sua relazione d’amore con Al Bano si basa sulla normalità. Questa infatti sarebbe la vera forza del rapporto tra i due. Lory ha continuato rivelando che la loro è una coppia imperfetta e per questo motivo sta durando nel tempo e solamente le coppie perfette non riescono a durare nel tempo. Andiamo quindi a vedere le parole dell’ex giornalista.

Al Bano-Loredana Lecciso, l’ex giornalista svela il segreto di coppia: merito anche dei figli

Un grande contributo all’amore tra Al Bano e Loredana Lecciso è arrivata anche grazie alla nascita dei figli i Jasmine e Albano Junior detto Bido. Infatti in merito l’ex giornalista ha dichiarato: “Adesso il confronto tra me e Albano include anche loro. La dimensione in cui si vive è meno egoistica, non è limitata alla coppia” – ha poi continuato – “Quello che unisce me e Albano sono inoltre le nostre radici, molto simili. Siamo stati fortunati a nascere in famiglie tradizionali”.

Inoltre l’ex giornalista in passato, a più riprese, ha rivelato che le sarebbe piaciuta diventare la moglie del cantante di Cellino San Marco. In merito alla mancata unione, Loredana ha poi affermato: “Non ci lega nulla di burocratico, il nostro è un matrimonio mentale“. Adesso infatti per l’ex giornalista un’unione senza matrimonio è anche più forte. Ad oggi i due vivono da soli in Puglia, visto che i due figli Jasmine e Bido si sono trasferiti a Milano per proseguire gli studi universitari.