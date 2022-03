“Mia madre mi ha fatto abortire a 15 anni”: dramma per una protagonista di GF Vip e Isola dei Famosi

Un racconto che mette i brividi, qualcosa di mai svelato, l’ex naufraga e vippona è uscita allo scoperto senza peli sulla lingua

Parole agghiaccianti da parte dell’ex naufraga e concorrente dell’ultima edizione del GF VIP, una rivelazione mai fatta prima e di cui ha deciso di liberarsi in diretta TV. Il suo racconto ha fatto venire i brividi ai telespettatori.

Un racconto da brividi quello di Valeria Marini ospite di Francesca Fagnini a Belve, il programma su Rai 2 che racconta storie di sole donne che ce l’hanno fatta con le proprie forze. Ospite della puntata c’è stata la stellare ex naufraga e concorrente del GF Vip che si è appena concluso che, tra le altre cose, ha raccontato di aver abortito inconsapevolmente.

In particolare, Valeria Marini ha svelato: “Non sapevo che avrei fatto un’interruzione di gravidanza. Ero molto ragazzina, però mia mamma l’ha fatto proprio per il mio bene perché questo amore che avevo per questa persona era un amore non sano, turbato. Lui era una persona molto violenta. Ho cancellato un po’ dalla memoria, dalla mia memoria, perché ho sofferto molto. Mi ha dato la possibilità di allontanarmi, di non rimanere imprigionata con una persona che non mi amava, che mi faceva del male. Non posso far altro che ringraziarla”.

Valeria Marini, il video del racconto drammatico

Valeria Marini shock a Belve: «A quindici anni mia madre mi ha fatta abortire a mia insaputa» Video anteprima:https://t.co/QuWAo7tzJn pic.twitter.com/QDIZpygNGu — Davide Maggio (@davidemaggio) March 18, 2022

In anteprima su Twitter, Davide Maggio ha pubblicato il video dell’intervista fatta a Valeria Marini in cui racconto dell’interruzione di gravidanza fatta inconsapevolmente. Nonostante non sia stata una sua decisione personale, la soubrette non è affatto rancorosa nei confronti della madre, ma anzi, la ringrazia per aver fatto per lei una scelta che, proprio perché troppo piccola, non sarebbe riuscita a fare con coscienza. Il tema gravidanza non è mai stato troppo semplice per la Marini che non è mai più riuscita ad avere figli: anche durante la lunga relazione con Vittorio Cecchi Gori, infatti, ha avuto due aborti.

La puntata con ospite la stellare ex naufraga andrà in onda questa sera, venerdì 18 marzo, su Rai 2 in seconda serata, a partire dalle 23:00 in seguito a all’episodio 21 di N.C.I.S., Insoliti sospetti e al 5° episodio della prima stagione di N.C.I.S. Hawai’i Maschere.