WhatsApp, il trucco per registrare una chiamata: nessuno se ne accorgerà

Spunta su WhatsApp un trucco per registrare una chiamata senza che nessuno se ne accorga. Andiamo a vedere tutti i dettagli dell’escamotage.

Sono sempre tantissimi i trucchi presenti su WhatsApp, che ancora oggi è una delle applicazioni di messaggistica più utilizzate al mondo. Andiamo quindi a vedere come registrare una chiamata senza che nessuno se ne accorga.

Sono sempre tante le funzioni presenti su WhatsApp, come anche i trucchi che si possono trovare all’interno dell’applicazione di messaggistica. Infatti l’ultimo tra questi permette di registrare una chiamata sull’applicazione senza che ci sia bisogno di un piccolo registratore a portata di mano. Infatti per attuare questo trucco esistono vari metodi sia su Android che su Apple.

Partiamo subito sui device Android dove registrare una chiamata è più semplice proprio grazie al sistema operativo maggiormente multi-tasking. Infatti basterà andare sul Memo Locale e far partire la registrazione. Su questo OS esistono anche diverse applicazioni gratuite scaricabili dall’app store come ad esempio Signal, Skype 7, Skype Lite, Viber, WhatsApp, Hangouts, Facebook, IMO, WeChat, KAKAO, LINE, Slack, Telegram 6 e Messenger 6. Queste applicazioni vi permetteranno anche di segnare i momenti importanti della conversazione.

Mentre invece sui device Apple avremo diverse complicanze per attuare questo trucco, visto che il telefono non vi farà collegare ad app di terzi. L’unica soluzione quindi è quella di collegarsi a un Mac tramite un cavo lightning e accendere Quicktime, andare su File e cliccare su Nuova registrazione audio. Una volta registrata in Quicktime avrete così a disposizione la vostra conversazione.

WhatsApp, cambia il modo di chattare: l’ultimo aggiornamento

In queste ultime settimane gli utenti di WhatsApp hanno potuto notare il grande lavoro degli sviluppatori dell’applicazione. Infatti i tecnici dell’applicazione hanno garantito agli iscritti numerosi upgrade, che spaziano dalle note vocali sino all’invio delle foto. Una delle novità più interessanti dell’applicazione riguarda proprio il campo delle foto, con una funzione ripresa da Instagram. Infatti adesso anche gli utenti del servizio di messaggistica potranno condividere le immagini in “una sola visualizzazione”.

Questa nuova funzione, quindi, permette di inviare le foto a scadenza. Infatti quando un utente invierà una foto potrà decidere se inviarla normalmente o con la funzione che permette una sola visualizzazione. Con questo aggiornamento gli sviluppatori hanno deciso di rendere l’applicazione di messaggistica ancora più istantanea. Sempre con questo upgrade, gli utenti avranno inoltre modo di spazio sulla memoria dello smartphone. L’aggiornamento, inoltre, riguarderà sia i dispositivi Android che quelli Apple.