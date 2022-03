Uomini e Donne, ex tronista cacciato di casa: è finita per sempre!

Terribile risvolto per una coppia che non è nata negli studi di Uomini e Donne, ma lui è un ex tronista molto noto al gossip

Sembravano una coppia affiatata, esattamente come quella che uscì dagli studi di Uomini e Donne tempo fa, ma l’ex tronista non sembra aver fortuna in amore: è finita ancora una volta ed in modo brusco.

L’amore tra Luca Onestini e Cristina Porta è nata in Spagna, durante la partecipazione dell’ex di Soleil Sorge in un reality show iberico. La loro rottura era già nell’aria, ma adesso entrambi sono usciti allo scoperto ed anche la migliore amica di lei ha accusato il fratello di Gianmarco con toni molto pesanti:

[Edit] Nos engañaste a todos. Espero que nadie te crea y mucho menos una mujer @LucaOnestini_11 . Suerte con tu vida de postureo y colaboraciones gratis, qué pena. — Fátima Moreno (@FatimaMoreno90) March 15, 2022

“Ci hai ingannato tutti. Spero che nessuno ti creda, tanto meno una donna. In bocca al lupo per la tua vita, i tuoi atteggiamenti e collaborazioni gratuite, che pena”. In realtà, il Tweet è stato modificato perché prima c’era aggiunta un’introduzione successivamente cancellata: “Sei un maschilista maltrattatore, fai schifo”. In seguito, la ragazza che ha postato il Tweet ha anche spiegato il perché della modifica a quanto scritto:

Lo he editado porque ante la amenaza de denuncia, por desgracia, sigue siendo casi imposible para una mujer demostrar y probar algo que no ha sido físico. — Fátima Moreno (@FatimaMoreno90) March 15, 2022

“L’ho modificato perché di fronte alla minaccia della denuncia, purtroppo, è ancora quasi impossibile per una donna dimostrare e provare qualcosa che non è stato fisico”. Parole molto forti da parte della ragazza che continua questa guerra social da qualche ora.

Uomini e Donne, l’ex tronista Luca Onestini esce allo scoperto

In risposta al terremoto social che si è causato, Luca Onestini ha pubblicato una lunga storia in spagnolo in cui dice: “Se la mia presenza disturba, io preferisco eliminare il disturbo. Sono in hotel da ieri, non per mia decisione. Sia chiaro. Devo sopportare che non mi risponda nemmeno al cellulare. E se lo fa è solo per dirmi di non tornare a casa quando era quello che volevo di più. Non ha tempo per rispondermi, ma per scrivere un tweet dicendo che si sente sola ha tempo”. In particolare, l’ex tronista fa riferimento a questo Tweet del 13 marzo:

Me siento sola y muchas veces me arrepiento de haber entrado en la casa. Esa es mi realidad. Pero os agradezco en el alma todo el cariño que me dais. Nos vemos esta noche. 🤍 — Cristina Porta 🤍🦖 (@Cris_Porta) March 13, 2022

Luca Onestini poi continua: “È stata lei che mi ha detto di non tornare a casa prima delle cinque per evitare di vedermi. Tutto questo mi fa molto male e non me lo merito. Basta bugie. Ieri abbiamo parlato e abbiamo deciso che non si può continuare così. Che ognuno segua la sua strada e che lo facciamo separatamente. Un bacio”.