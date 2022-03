Un Posto al Sole, bacio tra Raffaele e Silvia: tutta la verità – VIDEO

Un bacio che sta facendo il giro del web ed ha creato il caos tra i telespettatori di Un Posto al Sole: cosa succede tra Raffaele e Silvia?

Nelle ultime ore, Raffaele (Patrizio Rispo) ha pubblicato sui social un video di un appassionato bacio tra lui e Silvia (Luisa Amato) scatenando l’ira dei fan: cosa succederà davvero?

Cosa può portare Silvia e Raffaele a baciarsi in Un Posto al Sole? Per arrivarci bisogna fare un quadro della situazione attuale. Silvia si è separata da Michele dopo che quest’ultimo gli ha dato un ultimatum: o me o Giancarlo. La Graziani ha preso una decisione dolorosa, ma fatta col cuore: con il giornalista le cose non andavano bene da tempo e nonostante il legame con sua figlia Rossella, ha deciso di scegliere qualcuno che la facesse sentire viva. Attualmente, dunque, Michele è a Milano per lavoro e Silvia si gode la sua vita con sua figlia Rossella, gli impegni a Caffè Vulcano -nonostante i problemi che sta avendo con Patrizio che vuole volare a Barcellona per lavoro- e la sua vita amorosa con Giancarlo.

Per quel che riguarda Raffaele, invece, sta vivendo un momento di grande crisi perché non si sente ascoltato dalla moglie, Ornella, soprattuto dal momento che lui non condivide la scelta di suo figlio Patrizio -lo chef che lavora a Caffè Vulcano- di voler andare a lavorare a Barcellona e vivere con l’amico Vittorio. È proprio per questo che una sera, dopo il corso di sommelier, finisce romanticamente e con imbarazzo tra le braccia di Elvira, la docente del corso e madre di Samuel.

Un Posto al Sole, il bacio tra Raffaele e Silvia: vero o goliardia?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da patriziorispo (@patriziorispo)

Con il video pubblicato sul suo profilo social, Patrizio Rispo ha aizzato un polverone non indifferente subendo tante critiche, non come attore, ma come Raffaele Giordano, il portiere di Palazzo Palladini. Alcuni fan molto più attenti, però, sostengono che i due attori oltre che ad essere colleghi sono grandi amici e come capita si divertono sul set, anche a depistare tutti i telespettatori, soprattutto perché agli attori non è concesso pubblicare scene sui social ancora non trasmesse. Al momento, è impensabile un reale bacio tra Raffale e Silvia in Un Posto al Sole.