Russia-Ucraina, Zelensky: “C’è un nuovo muro in Europa”. Gb: “L’avanzata russa si è bloccata”

Le persone starebbero uscendo vive dal rifugio sotterraneo del Teatro Drammatico di Mariupol, dopo il bombardamento di ieri. Lo riportano i media locali, citando le autorità cittadine. Le maggiori città ucraine continuano ad essere assediate dall’armata russa con missili e bombardamenti. In tanti stanno lasciando anche la città di Leopoli, che fino a pochi giorni fa era il porto sicuro, dove i cittadini si rifugiavano e da lì lasciavano l’Ucraina (l’aveva raccontato un volontario di Pescara, Mario, a iNews24).

Tuttavia, nonostante i continui attacchi, secondo l’intelligence britannica “l’avanzata russa si è bloccata”. Ieri, dopo l‘intervento del presidente ucraino Zelensky al Congresso Usa, Biden ha definito per la prima volta Putin un “criminale di guerra”.

Intanto il Financial Times ha anticipato un presunto documento riportante una bozza con 15 punti per la pace. Non è ancora stato reso ufficiale, e i negoziati continueranno oggi, ancora una volta in videoconferenza.

Dopo aver parlato al Congresso Usa, Zelensky è intervenuto anche al Bundestag, spiegando che “un nuovo muro si sta costruendo in mezzo all’Europa, tra libertà ed oppressione”.

Governatore di Sumy: i russi saccheggiano case e rubano cibo

Dmytro Zhyvytsky, governatore di Sumy, ha denunciato i saccheggiamenti e furti di cibo da parte dell’esercito russo nei confronti dei cittadini, alcuni dei quali sarebbero stati buttati fuori di casa.

Ministero Esteri ucraino: accordo per la pace ancora lontano

“Devo essere chiaro, entrambe le delegazioni, quella russa e quella ucraina, sono lontane dal raggiungere un accordo sulla situazione attuale”. Lo dichiara il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, in un’intervista alla Cnn. “Ci sono una serie di fattori che fanno la differenza nella posizione russa nei colloqui. Il primo è la feroce resistenza dell’esercito e del popolo ucraini sul campo, la seconda solo le sanzioni imposte alla Russia, che fanno crollare e soffrire l’economia russa. Fattori che hanno costretto a cambiare la Russia a cambiare leggermente posizione”. Ed ha aggiunto: “Non posso definirlo un cambiamento drammatico o serio ma, date le circostanze, ogni cambiamento nella posizione russa è costruttivo. Perché loro iniziano con degli ultimatum che, se messi insieme, costituiscono una resa unilaterale dell’Ucraina e questo non è accettabile”.

Usa: almeno 7mila soldati russi morti da inizio guerra

Sono almeno 7mila i soldati russi morti in 21 giorni di guerra in Ucraina. La stima è stata elaborata da fonti Usa e riportata dal New York Times. I soldati russi feriti sono invece 14mila, molti già rimpatriati passando dalle basi in Bielorussia.

Sindaco Mariupol: non perdoneremo mai il bombardamento al teatro

“Oggi c’è stata una terribile tragedia per la nostra Mariupol, di cui non è rimasto praticamente nulla. Il Teatro Drammatico, dove si nascondevano le persone, è stato distrutto da un bombardamento. Un luogo dove hanno trovato rifugio più di mille persone. Questa è una terribile tragedia, non lo perdoneremo mai. Ma non ci arrenderemo”. Così il sindaco di Mariupol Vadym Boychenko in un video su Telegram.

Moldavia chiede alla Russia di ritirarsi dalla Transnistira

Il presidente moldavo Maia Sandu ha chiesto di rimuovere le munizioni e il “ritiro completo e incondizionato” delle forze russe dalla regione separatista non riconosciuta. La richiesta è stata avanzata durante la riunione dell’assemblea generale delle Nazioni Unite.

Kiev: sirene antiaeree nella notte

Borse di Tokyo e Hong Kong in rialzo

Russi istituiscono a Kherson un organo di governo della città occupata

Si chiama Comitato di salvezza per la pace e l’ordine ed è l’organo costituito a Kherson per governare la città durante la guerra. È controllato da politici e personaggi locali filo-russi ed è stato creato dall’esercito.

Usa: permesso umanitario temporaneo agli ucraini che entrano dal Messico

I funzionari di frontiera americani stanno permettendo agli ucraini in fuga dalla guerra di entrare negli Usa con un permesso valido fino al 2023, anche se dopo una valutazione caso per caso. Lo riporta Reuters.

Zelensky: il mondo riconosca che Russia è terrorista

“Il mondo deve riconoscere ufficialmente che la Russia è diventata uno stato terrorista”. Così Zelensky sui social, ribadendo la richiesta di maggiori sanzioni contro Mosca, più armi per l’Ucraina e la No-fly zone.

Parlamento ucraino: 400 milioni di persone dipendono dal nostro grano

“In totale, più di 400 milioni di persone nel mondo dipendono dalle forniture di grano dall’Ucraina. La mancanza di grano ucraino sui mercati mondiali minaccia la fame di centinaia di milioni di persone in tutto il mondo”. Così il Parlamento ucraino su Twitter.

Zelensky: fine guerra è priorità dei negoziati

“Le mie priorità nei negoziati sono assolutamente chiare: fine della guerra, garanzie di sicurezza, sovranità, ripristino dell’integrità territoriale, garanzie reali per il nostro Paese, protezione reale per il nostro Paese”. Così Zelensky sui social, facendo il punto sul ventunesimo giorno di guerra.

Parigi: Russia sta solo fingendo di negoziare

“C’è una sola emergenza: il cessate il fuoco. È solo su questa base che puoi negoziare, perché non negozi con una pistola in testa”. Sono le parole di Jean-Yves Le Drian, ministro degli Esteri francese, dette a Le Parisien. La Russia sta “solo fingendo di negoziare” e si sta impegnando in un “drammatico processo di brutalità duratura”. Se la Russia dovesse usare armi non convenzionali come quelle chimiche o batteriologiche, spiega il ministro, “costituirebbe un’escalation intollerabile e porterebbe in risposta a sanzioni economiche assolutamente massicce e radicali”.

“Hackerato” il sito web del ministero russo per le situazioni di emergenza

“Più di 13mila soldati russi morti in guerra” e “non credere ai media russi: mentono”. Sono le frasi apparse sulla homepage del sito web del ministero russo, che è stato hackerato ieri, 16 marzo.

Forze ucraine bombardano aeroporto di Kherson

I militari ucraini hanno dichiarato di aver bombardato l’aeroporto di Kherson, conquistato dai russi all’inizio della guerra.

Usa mettono in vendita 30 milioni di barili di petrolio

Il dipartimento Energia Usa ha annunciato che tutti i 30 milioni di barili di petrolio proveniente dalle riserve americane sono stati messi in vendita per fronteggiare le difficoltà. Lo riferisce la Casa Bianca in una nota. Si tratta di un’operazione in coordinamento con l’Agenzia internazionale per l’energia per un totale di 60 milioni di barili delle riserve petrolifere americane messe a disposizione a prezzi competitivi dei Paesi membri.

Sindaco Melitopol liberato in cambio di 9 militari russi

Il sindaco di Melitopol Ivan Fedorov è stato liberato in cambio del rilascio di nove militari russi catturati. Lo riferisce Daryna Zarivna, portavoce dell’ufficio presidenziale, come riporta Ukrinform. Fedorov era stato arrestato l’11 marzo.

Ucraina rivendica: abbattuti altri 10 veivoli russi

Le difese aeree ucraine hanno rivendicato l’abbattimento di tre caccia Su-30SM, un cacciabombardiere SU-34, due elicotteri, un aereo sconosciuto e un UAV. L’esercito di terra ha dichiarato invece di aver abbattuto un caccia, un bombardiere e un elicottero. Fonte The Kyiv Independent.