Rischio default in Russia: cosa sta succedendo a causa delle sanzioni

Il ministero delle Finanze russo ha reso noto di aver onorato il pagamento di 117 milioni di interessi dovuti su due Eurobond, che scadevano ieri e di avere intenzione di “informare il mercato sul deposito effettivo del pagamento” nelle casse di Citibank. Il pagamento degli interessi dovuti su due Eurobond era il primo test sulla possibilità del default per Mosca, che potrebbe avvenire a causa delle sanzioni internazionali.

Dmitry Medvedev, numero due del Consiglio di sicurezza ed ex presidente e premier russo, ha rivolto parole dure all’Occidente che avrebbe “agito in modo disgustoso, criminale e immorale” nei confronti della Russia, ma Mosca ha “la forza per rimettere tutti i suoi nemici al proprio posto”.

Il 5 marzo il presidente russo Vladimir Putin aveva affermato che i creditori dei Paesi “ostili” che hanno imposto sanzioni avrebbero dovuto essere pagati in rubli piuttosto che in valuta estera. L’agenzia di rating Fitch aveva visto questa dichiarazione come indizio che fosse “iniziato un default o un processo simile al default”.

Perché Fitch era preoccupata

Fitch aveva esaminato anche gli effetti del mancato pagamento agli investitori non residenti delle cedole sui bond sovrani russi (Ofz) denominati in rubli scaduti il 2 marzo: “Ci sembra di aver inteso che il ministero delle Finanze della Russia abbia fatto questi pagamenti di cedole sugli Ofz al 2024 al Deposito di compensazione nazionale, ma non sono stati pagati agli investitori stranieri a causa delle restrizioni della Banca centrale russa. Questo rappresenterà un default se non verranno presi rimedi entro 30 giorni da quando i pagamenti sarebbero stati dovuti”.