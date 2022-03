Rai, addio a un volto amatissimo: fulmine a ciel sereno

La Rai deve un doloroso addio ad uno dei volti più amati della rete: dopo anni di servizio cade un fulmine a ciel sereno

Di certo non una semplice decisione quella dell’addio alla Rai, ma l’indiscrezione va verso quella direzione ed è un fulmine a ciel sereno per la rete. Dopo tanti anni di servizio è ora di cambiare area per la conduttrice.

Un’indiscrezione che ha capovolto i palinsesti Rai. Fino a qualche tempo fa, sembrava che Detto Fatto non sarebbe andato più in onda dopo quest’anno, ma qualcosa deve essere cambiato. Stando all’indiscrezione lanciata da TvBlog, la Rai non si priverà del programma del pomeriggio, amatissimo e seguitissimo da tutti, ma soltanto della sua conduttrice.

Non è tutto. Le novità riguarderebbero anche il cambio d’orario: stando alle indiscrezioni, infatti, dovrebbe dunque andare in onda a partire dalle 17, preceduto rispettivamente dalla rubrica Ore 14 di Milo Infante e dalle 15:15 dal nuovo programma di Pierluigi Diaco che, pare, potrebbe chiamarsi Signora Mia. L’unica certezza è che Detto Fatto, a settembre, ci sarà ancora una volta su Rai Due.

Rai, addio a Bianca Guaccero? Che fine farà la conduttrice

Nonostante la conduttrice -tra scivoloni e gaffe- sia molto amata dai telespettatori di Detto Fatto, la Rai ha pensato di cambiare un po’ le carte in tavola e cambiare volto per il programma del pomeriggio. Tuttavia, per Bianca Guaccero una nuova opportunità potrebbe già essere dietro l’angolo e, in particolare, con Milly Carlucci. Da giorni, infatti, si vocifera che la conduttrice di Ballando Con Le Stelle stia facendo carte false affinché la conduttrice possa essere presente nel programma, ancora non specificando in quale ruolo: opinionista, giudice, ballerina o cos’altro?

La stessa Guaccero, intanto, sembrerebbe già a stretto contatto con la conduttrice de Il Cantante Mascherato: in molti pensando che dietro la maschera di Medusa ci sia proprio lei. Pertanto, è possibile che le due colleghe stiano già pensando a qualche progetto insieme per il futuro.

Quel che è certo è che, seppure la Guaccero volesse prendersi una pausa, di certo non sarà lunga perché per il suo talento tornerà presto con il suo volto in TV.