Pretelli-Gregoraci, nuova indiscrezione: il loro rapporto dopo il GF Vip

Rivelazione pazzesca su Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci: a parlare è stato proprio il gieffino. Tutti i dettagli.

Elisabetta e Pierpaolo si sono conosciuti lo scorso anno al GF Vip 5. Tra i due stava per nascere una love story ma poi le cose hanno preso una brutta piega fino a quando è subentrata Giulia Salemi. L’ex velino rivela in che rapporti è rimasto con la showgirl.

Il rapporto tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci ha fatto tanto discutere sia dentro che fuori dalla Casa del GF Vip 5. Una love story mai decollata ma che sin da subito ha fatto sognare milioni di fan: l’ex di Briatore ha sempre messo dei paletti pensando anche e soprattutto al piccolo Nathan che la seguiva da casa.

Subito dopo l’abbandono del reality da parte della showgirl, la quale decide di non proseguire la propria avventura per trascorrere il Natale con suo figlio, l’ex velino si lasciò andare alla conduttrice italo-persiana, Giulia Salemi. Intanto i pettegolezzi sono proseguiti per tutta la durata del reality e più volte ad infierire è stata proprio la famiglia di Pretelli: tutti speravano in una relazione tra Pierpaolo ed Elisabetta, ma così non è stato!

Pierpaolo Salemi-Elisabetta Gregoraci: ognuno per la propria strada dopo il GF Vip 5

Tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci non c’è stata la giusta scintilla per dare vita ad una love story. Il loro amicizia particolare, però, ha fatto tanto discutere e sognare sia dentro che fuori dalla Casa di Cinecittà. A distanza di un anno dalla fine del reality, l’ex velino è tornato a parlare dell’ex di Briatore.

Ai microfoni del settimanale Nuovo, punzecchiato dal giornalista, Pierpaolo ha rivelato in che rapporti è rimasto con Elisabetta: “Non l’ho più sentita. Non c’è motivo per farlo”. Sia la Gregoraci che Pretelli hanno deciso di proseguire ognuno per la propria strada senza dare così alcun pretesto per fare gossip sulla loro amicizia. Un modo, da parte dell’ex velino, di garantire sicurezza e tranquillità alla Salemi. I due infatti sono innamoratissimi ed hanno progetti importanti per il futuro.