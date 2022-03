Netflix, mazzata terrificante per gli utenti: questa davvero non ci voleva!

Nuova mazzata in arrivo da Netflix per tutti i suoi utenti. Quest ultimo provvedimento proprio non ci voleva: cosa sta succedendo.

Netflix torna a rivedere alcuni piani tariffari nei paesi europei ed è pronta ad implementare un nuovo aumento dei prezzi. Questa è una vera e propria stangata per gli utenti, che dovranno tornare a pagare di più: tutti i dettagli.

Tutti gli utenti di Netflix, purtroppo, dovranno continuare a parlare di rincari, visto che la piattaforma sembrerebbe aver rifiutato la proposta di abbonamenti con pubblicità e soprattutto non sarebbe disposta a calmierare i prezzi. L’azienda di Reed Hastings, infatti, sembrerebbe voler andare in una direzione completamente opposta ed al momento è disposta solamente ad aumentare i prezzi dei suoi piani tariffari. La decisione è quindi arrivata poco fa. Infatti la piattaforma ha annunciato un nuovo rincaro per i clienti.

A riportare la notizia ci hanno pensato ancora una volta i siti specializzati MSPowerUser e The Guardian, secondo il quale l’azienda di Reed Hastings ha deciso di mettere in atto degli aumenti ai suoi piani in abbonamento per quel che concerne il Regno Unito e l’Irlanda. A breve quindi tutti gli utenti dei due paesi anglofoni vedranno aumentare il prezzo dei loro piani mensili. Mentre coloro che sono già abbonati avranno 30 giorni di preavviso, in base al ciclo di fatturazione. Andiamo quindi a vedere tutti i dettagli del rincaro.

Netflix, annunciati aumenti in Irlanda e Gran Bretagna: i dettagli

Quello di Netflix è già il secondo annuncio di rincari negli ultimi 18 mesi. Una scelta che di sicuro non farà piacere agli utenti, che dovranno pagare 1 o 2 sterline aggiuntive al proprio piano tariffario. Ad oggi il piano base di Netflix costa ora 6,99 sterline al mese, quando in precedenza il prezzo era pari a 5,99 sterline al mese. Mentre adesso l’abbonamento più costoso ha raggiunto quota 15,99 sterline al mese, mentre in precedenza il costo era di 13,99 sterline al mese.

Mentre questi sono i rincari per il Regno Unito, per l’Irlanda si passa adesso rispettivamente per i vari piani, dal meno costoso al più costoso, a 8,99 euro al mese (prima 7,99 euro al mese), 14,99 euro al mese (in precedenza 12,99 euro al mese) e 20,99 euro al mese (prima 17,99 euro al mese). Al momento Netflix non ha fatto sapere invece quale sarà il futuro degli abbonati italiani. Infatti per la penisola ancora deve arrivare nessun annuncio, ma è sempre più concreta la possibilità di rincari anche per i clienti italiani.