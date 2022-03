Meteo, weekend come l’inverno: freddo, venti forti e neve

Spuntano le prime proiezioni meteo riguardanti il weekend. Infatti nel fine settimana dovrebbe esserci un colpo di coda invernale: i dettagli.

Il meteo sul paese italiano è in continua evoluzione e dopo il caldo degli ultimi giorni nel weekend potrebbe esserci un clamoroso ritorno dell’inverno. Infatti sul paese avremo freddo, venti forti e persino la neve: cosa accadrà.

Dopo una settimana segnata da un clamoroso ritorno del bel tempo e di temperature a dir poco primaverili, in Italia avremo uno stravolgimento improvviso. Infatti nel weekend il meteo risulterà prettamente invernale. Nelle giornate di Sabato 19 e Domenica 20 Marzo ci sarà un colpo di coda della stagione fredda caratterizzato da venti forti, piogge e pure dal ritorno della neve. A tutto ciò si andrà ad aggiungere un calo improvviso delle temperature.

Infatti nelle prossime ore l’anticiclone si allungherà fino alla Scandinavia, saldandosi con l’alta pressione russa-siberiana. Allo stesso tempo si innescherà un flusso d’aria gelida di estrazione artico-continentale. Questa corrente partirà dalla Russia e affluirà prima in direzione dei Balcani e successivamente arriverà anche in Italia. Le correnti fredde inizieranno a dilagare nella penisola già dalla giornata di venerdì. Andiamo quindi a vedere cosa potrebbe succedere nelle prossime 24 ore.

Meteo, weekend con il ritorno dell’inverno: cieli marziani sulla penisola

Nel corso di questa giornata di giovedì le piogge diverranno più probabili in Sardegna, con conseguenze sulle superfici che saranno evidenti a causa della caduta del pulviscolo sahariano fino al suolo. Inoltre la presenza di sabbia desertica sospesa nel cielo renderà il suo colore rossastro, andando quindi a presentare dei cieli marziani. Questo fenomeno sarà visibile in particolare al Nord sulle Alpi, ma anche in Liguria e sulle regioni tirreniche. Andiamo quindi a vedere la situazione sui tre settori principali.

Sulle regioni del Nord Italia avremo cieli irregolarmente nuvolosi, con maggiori addensamenti sulle pianure. Inoltre nel corso della giornata avremo sole e velature sulle Alpi e in Liguria. Le temperature qui inizieranno a diminuire leggermente, con valori massimi che andranno a stanziarsi tra i 14 ed i 17 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo una situazione molto nuvolosa sulla Sardegna, con piogge sparse. Inoltre sulle regione tirreniche avremo ampie velature nei cieli, che si estenderanno in serata. Allo stesso tempo avremo nubi sparse anche sulle Adriatiche. Le temperature risulteranno stazionarie, con massime che andranno dai 14 ai 20 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo una nuvolosità irregolare specialmente sulle regioni adriatiche e ioniche. Altrove invece avremo lievi velature sparse, che si estenderanno soprattutto tra Calabria e Sicilia. Le temperature non subiranno ulteriori variazioni e si stabilizzeranno tra i 14 ed i 20 gradi.