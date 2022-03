“Voi umani non potete capire cosa succedeva con Manuel di notte”, rivelazione bomba al GF Vip

Adesso che il GF Vip è finito, è l’ora di svelare tutti i dietro le quinte che i telespettatori non conoscono: la rivelazione su Manuel Bortuzzo è da non credere

Manuel Bortuzzo si è dato da fare durante la sua permanenza nella casa del GF Vip, salvo poi rinunciare al posto in Casa e finire la sua avventura all’esterno delle mura di Cinecittà: ma cos’è realmente successo?

Miriana Trevisan è uscita allo scoperto sui dettagli più ‘piccanti’ di quest’edizione del Grande Fratello VIP di cui lei ha fatto parte ed è uscita soltanto alla 47° puntata. A Casa Chi, la gieffina si è soffermata soprattutto su quanto accadeva durante la notte e quello che le telecamere sempre vigili del reality show non hanno mandato in onda: “Lulù e Manuel… Sentivo delle cose assurde di notte, tipo ‘zia Miri, aiuto, questo mi pizzica e mi fa cose’. La coppia che ha consumato di più al GF Vip? Secondo me Lulù e Manuel, io sentivo e vi giuro che è così. Voi umani non potete capire cosa succedeva in quella camera“.

Una rivelazione molto particolare e piccante da parte della Trevisan che è uscita allo scoperto su di loro senza peli sulla lingua. Tuttavia, non sono l’unica coppia di cui ha parlato.

Miriana Trevisan al GF Vip, non solo Manuel e Lulù: tutte le coppie del reality

Un’altra coppia che ha fatto impazzire i telespettatori del GF Vip 6 è quella formata da Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. A proposito di loro, Miriana Trevisan a Casa Chi ha ammesso: “Vedo una grande passione, ma c’è da fare un percorso. Io sentivo le cose più sconce, ma anche le dichiarazioni più belle. Loro due si dichiaravano il loro amore in piena notte”. Più dura, invece, è stata nei confronti di Alex Belli e Delia Duran definendoli già ‘scoppiati’: “Sono belli scoppiati così“.

Infine, restano Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme su cui non ha dispensato parlare mandando frecciatine a Soleil: “Li vedo bene, poi lui, dopo aver avuto Soleil… Questa donna è oro colato”.