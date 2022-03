Laura Chiatti, che disdetta! L’ultima ora scotta tantissimo: cos’è successo

Brutta stangata per Laura Chiatti che è costretta ad incassare il duro colpo: una disdetta senza precedenti ed inaspettata

Una vera e propria disdetta per Laura Chiatti costretta ad incassare un duro colpo: l’attrice si è risvegliata con una pessima ed inattesa notizia che potrebbe cambiare tutto. Ecco cos’è successo nella giornata di ieri.

Dal 9 marzo è in onda la fiction Mediaset, Più Forti del Destino, con Laura Chiatti e Giulia Bevilacqua. Ieri sera, in particolare, è stata trasmessa la terza puntata su Canale 5 con l’ultima prevista per venerdì 18 marzo. Nonostante ci si avvii verso gli sgoccioli, Laura Chiatti e tutto lo staff non hanno raccolto -fin qui- i dati sperati, con la possibilità di rifarsi unicamente per la serata finale, che andrà a battagliare, in termini di ascolti, con Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci.

Nel frattempo, però, Mediaset ha incassato un duro colpo perché gli ascolti di ieri, mercoledì 16 marzo, hanno registrato 2.252.000 spettatori con uno share dell’11.6%, mentre su Rai Uno, il film con Benedetta Porcaroli e Vittoria Puccini ha raccolto 2.712.000 spettatori pari al 13.7% di share nonostante sia uscito a gennaio 2020 ed è attualmente disponibile anche sulle piattaforme di streaming.

Tutti gli ascolti TV della serata di mercoledì 16 marzo

Per la serata di ieri, mercoledì 16 marzo, Mediaset ha incassato il duro colpo arrendendosi di fronte Mamma Rai per la vittoria schiacciante con 18 regali. Per quel che riguarda le altre reti, su Italia1 Le Iene con Teo Mammucari e Belén Rodríguez, che ha avuto come ospite sua sorella Cecilia, ha raccolto 1.417.000 spettatori pari al 9.3% di share. Mentre su Rete4 Monica Gentili con Controcorrente – Prima Serata ha totalizzato 803.000 spettatori pari ad uno share del 5%.

Per quel che riguarda la vincente Rai, invece, su Rai 2 il film cult del 1990 con Kevin Costner e Mary McDonnell, Balla coi lupi arriva a 710.000 spettatori pari ad uno share del 4.2%. Per finire, su Rai Tre, Federica Sciarelli con Chi l’ha visto? ha raccolto 1.766.000 spettatori con il 9.2% di share.

Per quel che riguarda, invece, La7Atlantide – Storie di Uomini e di Mondi registra 720.000 spettatori pari al 4.8% di share. Su Tv8 4 Hotel segna 316.000 spettatori pari al 1.7% di share e sul Nove Mr. and Mrs. Smith è visto da 351.000 spettatori pari all’1.8% di share.