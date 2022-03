La Pupa e il Secchione dopo l’esordio col botto, parlando di visualizzazioni, ha scosso tutti con un addio lampo.

The show must go on. Ebbene, la trasmissione continuerà il suo corso anche senza di lei, ma che sorpresa. Forse non troppo.

A La Fattoria è durata 6 giorni, a L’Isola dei Famosi 2 settimane, a L’Isola dei Famosi All Star 7 giorni e al GF Vip 24 ore. Insomma, con Flavia Vento non c’è da stupirsi. Nomen omen. Proprio come il vento – che tira, fischia, soffia, spira -, dopo un po’ va via. Perché il vento così Flavia non è eterno, ha una sua durata. Per la showgirl si tratta di permanenza nei programmi. Tutti i suoi ritiri l’hanno resa la regina degli addi lampo. Con La Pupa e il Secchione sembrava un’altra storia, ma il lupo perde il pelo ma non il vizio. E così Flavia, che ha superato il traguardo delle 24 ore, ha rischiato di battere il suo stesso record stabilito al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini.

Se n’è parlato proprio ieri a Pomeriggio 5, da Barbara d’Urso. La conduttrice ha scoperto in diretta che la sua concorrente ha minacciato di andarsene dal reality di Italia 1. Proprio mentre Barbarella parlava de La Pupa e il Secchione Show, un autore le ha comunicato le novità su Flavia: “Lei mi ha promesso che questa volta non lascerà il reality. Perché voi sapete che lei abbandona tutti i reality ai quali partecipa. Io non so però stanotte cosa è successo. Cosa? Aspettate che mi stanno parlando. Come è andata via?! No è andata via davvero? No vi prego non mi date queste notizie choc perché ne ho avute anche troppe. Ah voleva andare via ieri notte. Però non è scappata? Ah voleva andarsene, no vabbè ragazzi, non ce la posso fare. Se va via anche Flavia Vento io non so più chi mettere dentro. Si è tranquillizzata? Ma come ‘si spera’? Poi fatemi sapere bene tutto”.

La Pupa e il Secchione, addio lampo spiazza tutti: è successo nella notte

Ospite a una puntata di Live Non è la d’Urso Flavia Vento aveva confessato di essersi pentita di aver abbandonato i programmi che ha fatto ed ha anche ammesso di aver detto qualche bugia: “Certo, mi sono tanto pentita di essermi ritirata da praticamente tutti i reality ai quali ho partecipato negli anni. Probabilmente non ho un carattere abbastanza determinato e forte. Posso dire una cosa? Io non ho mai avuto gli attacchi di panico, perché non ne soffro e non ne ho mai sofferto. Ho mentito, ho mentito, ho mentito a tutti, questa è la verità. Come mai me ne sono andata? Per i mosquitos”. Chissà che dopo il vizietto, forse rimandato, Flavia Vento possa arrivare alla fine? Ci penserà il tempo a dare una risposta alle nostre domande.