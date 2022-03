“È incinta”, bomba pazzesca a Uomini e Donne: pubblico in delirio

Spunta una clamorosa indiscrezione per tutti i fan di Uomini e Donne, che sono al settimo cielo: l’annuncio sui social network.

Nuova lieta notizia per tutti i fan di Uomini e Donne, che ricevono dal volto noto un’altra clamorosa notizia. Infatti l’ex concorrente sarebbe incinta e dopo la conferma sui social ha mandato i suoi followers in visibilio: scopriamo di chi si tratta.

Altra grande notizia per i fan di Uomini e Donne, con Nicole Mazzoccato che sarebbe incinta. Ovviamente in questo il condizionale è d’obbligo visto che la notizia non è stata confermata dalla diretta interessata. A lanciare il clamorosa indiscrezione ci ha pensato l’esperta di gossip Deianira Marzano. Infatti l’esperta di gossip ha assicurato che la gravidanza dell’ex corteggiatrice procede ormai da diversi mesi. A breve quindi dovrebbe arrivare l’annuncio ufficiale della modella e influencer.

Inoltre Nicole aspetterebbe il suo primo figlio dal nuovo fidanzato, il calciatore Armando Anastasio. Il calciatore è nato e cresciuto nelle file del Napoli ed adesso è in forza al Pordenone, squadra che milita in Serie B. Inoltre proprio per questo nuovo amore, Nicole ha lasciato la sua Roma per dirigersi in Friuli Venezia Giulia. Andiamo quindi a vedere quando è esploso l’amore tra i due.

Uomini e Donne, Nicole Mazzoccato aspetterebbe il primo figlio: la rivelazione

Nicole Mazzoccato ed Armando Anastasio oramai si frequentano da un anno, con i due che si sono conosciuti grazie a delle amicizie in comune. Dopo poco tempo i due hanno approfondito la conoscenza e sono diventati inseparabili. Prima di conoscere il calciatore, Nicole è stata al centro di numerosi flirt, che l’hanno vista coinvolta con prima il rapper Salmo, poi Mario Balotelli. Questi gossip però non sono mai stati confermati dalla Mazzoccato.

Non è di certo la prima ex concorrente di Uomini e Donne che in questi giorni ha parlato di una presunta gravidanza. Infatti i fan della trasmissione, nei giorni scorsi hanno potuto festeggiare la notizia lanciata da Fabio Colloricchio, che si appresta a diventare papà. Il personal trainer e modello italo-argentino aspetta una bambina dalla sua compagna attuale Violeta Mangrinan. Adesso quindi i fan del dating show attendono solo la conferma di Nicole per avere una doppia gioia.