Green pass e fine dello stato di emergenza: tutte le novità

Il Governo dà il via libera alla road map per le riaperture e stabilisce il percorso verso l’eliminazione del Green pass. Manca poco al 31 marzo, giorno del termine dello stato di emergenza dopo due anni di pandemia causata dal virus Sars-CoV-2, quando comincerà una fase tutta nuova per il contenimento del virus, all’insegna della convivenza.

Il presidente del Consiglio Mario Draghi “ha ringraziato tutti i presenti e in particolare il ministro Speranza, i vertici del Cts Brusaferro e Locatelli e i componenti del comitato scientifico per il lunghissimo lavoro. In questi due anni abbiamo imparato a vivere e sopravvivere a questa lunga pandemia grazie al conforto della scienza che ci ha accompagnato sempre nel prendere decisioni, nella fase in cui non era disponibile il vaccino, e poi successivamente, offrendoci la comprensione scientifica su come utilizzare il vaccino”. Di seguito le date della fine delle restrizioni.

1 aprile

Green pass

Dal primo aprile non ci sarà più l’obbligo del Super Green pass per bar e ristoranti.

Mezzi pubblici

Non ci sarà più l’obbligo del Super Green pass nei mezzi di trasporto pubblico locale con mascherina Ffp2. Servirà il pass base e la mascherina Ffp2 per aerei, treni e navi.

Feste e spettacoli

Spettacoli e feste all’aperto, oltre che le cerimonie pubbliche saranno a ingresso libero. Lo stesso varrà per i musei, le mostre, i luoghi della cultura anche al chiuso. Capienza piena per le discoteche.

Sport e stadi

Tornerà il 100% di capienza negli impianti sportivi sia al chiuso che all’aperto. Al chiuso la mascherina resterà obbligatoria come il Green pass base. Non servirà il pass per le piscine all’aperto.

Quarantene

Non sarà più obbligatoria la quarantena precauzionale se si viene in contato con un contagiato, anche se non si è vaccinati. Basterà l’autosorveglianza. La mascherina non sarà più obbligatoria e si potrà indossare la chirurgica ma non si sa ancora la data esatta.

Commissario e Cts

Il generale Figliuolo e tutta la struttura commissariale per l’emergenza, così come il Comitato tecnico-scientifico, non esisteranno più. Resteranno però i consulenti del governo Franco Locatelli e il portavoce Silvio Brusaferro. Resteranno il monitoraggio settimanale e il bollettino quotidiano.

Le sanzioni al lavoro

Chi non rispetta l’obbligo vaccinale se ha più di 50 anni sarà ancora soggetto a sanzioni di 100 euro. Si potrà entrare in ufficio col tampone.

30 aprile

Mascherine chirurgiche

Fino al 30 aprile resta obbligatorio indossare le mascherine nei luoghi al chiuso diversi dalla propria casa. Il ministro della Salute Roberto Speranza consiglia comunque di assumere atteggiamenti cauti perché “i casi stanno risalendo in tutta Europa”.