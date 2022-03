GF Vip 6, Jessica e Barù fanno coppia? E’ successo fuori dalla casa. I fan dei Jerù stanno aspettando un segnale, arrivano le conferme

Uno guarda alla storia di Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo oppure a quella tra Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi e pensa che il GF Vip 6 sia una fabbrica di coppie. Ma non è così per tutti e per questi è fans dei Jerù sono in agitazione.

Per chi se lo fosse perso, i Jerù sono Jessica Selassié e Barù, una coppia potenziale ma per ora non reale. Perché il nipote di Costantino Della Gherardesca ha ripetuto più volte di non essere entrato nel reality per trovare l’amore ma solo per il puto spirito del gioco e per fare una nuova esperienza.

Finito il programma ora che è fuori dalla casa avrà anche cambiato idea? Lui non ha mai promesso nulla alla principessa, dicendo però di essere pronto a rivederla in un’altra sede. E Jessica, vincitrice a sorpresa del GF Vip 6, ne ha parlato durante la sua prima intervista da regina. Poi però più nulla, anche se è passato poco tempo dalla fine del reality di Canale 5.

GF Vip 6, Jessica e Barù fanno coppia? Arriva la risposta definitiva

Chi andasse a cercare aggiornamenti sui social network resterà deluso perché entrambi non ne stanno parlando. In compenso però l’argomento è stato affrontato da due esperti di gossip, Amedeo Venza e Deianira Marzano che sulla coppia hanno un’idea molto chiara e netta.

Hanno spiegato di aver consultato le loro fonti, persone vicine ai due ragazzi, e il responso è chiaro. Nessuna chiamata, nessun appuntamento da quando il Grande Fratello Vip ha scritto la parola fine. E secondo Venza, Jessica non avrebbe nemmeno questa grande voglia di rivederlo, anche se per il momento non ci sono conferme ufficiali in un senso o nell’altro.

Ma in compenso di sono le parole di Clarissa Selassié che ancora una volta è scesa in campo via social per difendere le sorelle: “Vi sto leggendo e sono al corrente che ci stanno persone, che parlano a nome delle mie sorelle o a nome mio. Ci dissociamo completamente e, se non sentite una dichiarazione direttamente da una delle tre, sono quasi sempre notizie sbagliate e false”.