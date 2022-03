“Mi hanno trovato un problema di salute”: Fedez piange in diretta, fan sconvolti – VIDEO

“Mi hanno trovato un problema di salute”: Fedez piange in diretta, fan sconvolti. Il rapper giustifica così la sua assenza dai social

Malati di social. Non Fedez e Chiara Ferragni che anche su questi hanno costruito le loro fortune e fanno bene a cavalcarli. Ma i loro follower che li hanno tempestati di domande perché per 2 giorni non avevano pubblicato nulla.

Così Fedez ha interrotto il silenzio spiegando il dramma personale che sta vivendo: “Faccio questo video per esorcizzare e tirar fuori un po’ di cose. Mi hanno trovato un problema di salute ma fortunatamente è stato trovato con tempismo. Comporta un percorso che dovrò fare e che mi sento di raccontare ma non ora, non in questo momento. In futuro racconterò questa mia nuova avventura perché se questo racconto può dare conforto anche a una sola persona mi farà pensare che questa parentesi della mia vita può avere un’utilità”.

Un messaggio anche per confermare che non è da solo in questa battaglia: “In questo momento non sono abbastanza lucido per andare oltre ma sono pronto ad affrontare questa nuova avventura che la vita mi ha presentato. Ringrazio mia moglie che mi è stata vicina in questi giorni e tutta la mia famiglia e i miei amici”.

Fedez piange in diretta, il post di Chiara Ferragni spiega tutto

Lui è tornato a parlare ma lo ha fatto anche la moglie, con un post in inglese per testimoniare tutta la sua vicinanza: “L’amore della mia vita, Fedez, in questi giorni ha bisogno di supporto extra. Ti amiamo più di sempre amore mio, e presto starai bene, sempre circondato dall’affetto di tutta la tua famiglia, amici e persone che ti amano tanto”.

Un modo chiaro anche per mettere a tacere le voci che da diverse ore si inseguivano sui social. Perché basta l’assenza di due personaggi così famosi per scatenare ogni tipo di voce. Qualcuno ha ipotizzato che fossero in crisi, oppure che uno dei due figli fosse malato e così sono cominciate le domande. “Siete spariti, tutto ok?” o ancora “Chiara, è successo qualcosa?”.

Adesso sappiamo in parte e tanto basterà per mettere a tacere ogni illazione. Fedez e Chiara hanno condiviso tutto con tutti, ora comincia la fase in cui forse è meglio lasciarli stare traquilli.