Esonero Allegri, ore caldissime in casa Juventus: le ultime

Nuova cocente eliminazione dalla Champions League per la Juventus. Dopo la sconfitta Massimiliano Allegri rischia l’esonero: le ultime.

Torna ad essere bollente la panchina di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese rischia di essere esonerato dalla Juventus dopo l’eliminazione della Juventus dalla Champions League. Andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo in casa dei bianconeri.

È stata un’altra notte di Champions League amara per la Juventus. I bianconeri infatti hanno dovuto dire addio alla massima competizione europea nuovamente agli ottavi di finale, stavolta però ad eliminarla ci ha pensato il Villareal. Una sconfitta cocente, visto che sulla carta i bianconeri erano i grandi favoriti del match giocato tra le mura amiche dell’Allianz Stadium. Quindi la delusione è stata doppia per i la Vecchia Signora che ha tradito nuovamente i suoi tifosi.

Al termine della sfida non sono mancate le polemiche. Nonostante il passivo rotondo, mister Massimiliano Allegri ha voluto difendere la prestazione dei suoi ragazzi. Infatti il tecnico toscano ha ribadito che per 75 minuti la Juventus ha giocato bene, tenendo spesso il pallino del gioco. Nonostante ciò nell’ultimo quarto d’ora sono arrivati tre goal da parte della formazione spagnola. Per questo motivo le parole di Allegri hanno fatto storcere il naso a tutti. Andiamo quindi a vedere la situazione del tecnico livornese.

Esonero Allegri, Max rischia grosso: cosa può succedere adesso

La sconfitta contro il Villareal agli ottavi di Champions League ha nuovamente messo in dubbio Massimiliano Allegri. Quest anno, infatti, dopo due anni lontano dai campi il tecnico è stato richiamato da Andrea Agnelli, con l’obiettivo di riportare subito lo Scudetto all’ombra della mole. Seppur ancora in corsa, la Juventus solo adesso sta cercando di riparare i danni di inizio stagione con lo Scudetto che però quest anno è più distante che mai.

Allo stesso tempo, almeno quest anno, la dirigenza bianconera non si aspettava la vittoria della Champions League, ma allo stesso tempo era plausibile un approdo ai quarti della massima competizione europea specialmente se dalle urne era uscito il Villareal. Nonostante tutti i pronostici erano per la Juve, alla fine i campioni di Europa League hanno battuto la Vecchia Signora. Adesso quindi Allegri per salvare la panchina dovrà portare a casa almeno la Coppa Italia, altrimenti potrebbe dare il suo secondo addio ai bianconeri.