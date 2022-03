L’ultima puntata di Doc – Nelle tue mani si preannuncia ricca di ascolti e di colpi di scena. Lo spoiler del finale, infatti, ha lasciato tutti senza parole.

Dopo gli ascolti record di Sanremo 2022, la Rai continua a sorridere. Rivelazione assoluta di questa stagione televisiva è Doc – Nelle tue mani.

La fiction sta ottenendo un riscontro senza precedenti con il pubblico. La quarta puntata in onda su Rai 1, ad esempio, ha raggiunto oltre 6.3 milioni di utenti, confermando l’ampio interesse generato nei primi tre episodi. Ma i numeri crescono di volta in volta e sono una parabola ascendente. Il picco però si avrà questa sera, durante l’ultima puntata. Le anticipazioni sono davvero sorprendenti, in modo particolare lo è il finale: un vero e proprio colpo di scena che stravolgerà tutto. Riuscirà Andrea Fanti (Luca Argentero) a riottenere il primariato?

Doc – Nelle tue mani, lo spoiler del finale lascia tutti senza parole: accadrà per davvero

Il medical drama con i suoi protagonisti in prima linea – Luca Argentero, Matilde Gioli e Pierpaolo Spollon -, volge alla fine e l’ottavo e ultimo appuntamento sarà ricco di colpi di scena. Tutti sintonizzati su Rai 1 questa sera, Giovedì 17 marzo, per seguire gli ultimi due episodi della fiction. Nel primo episodio, dal titolo Stigma, quando ormai è a un passo dal riavere il primariato, Doc è costretto a una confessione dolorosa davanti a tutto il reparto. Mentre i medici cercano di salvare la vita a un giovane militare con sintomi inspiegabili, Agnese comincia a indagare sull’operato di Caruso. Ma quando un batterio molto aggressivo si diffonde in reparto, tutti i medici devono cambiare le loro priorità.

Nel secondo, intitolato Mutazioni, chiusi in reparto in una quarantena forzata, i medici sono impegnati in una lotta contro il tempo per fermare un batterio multiresistente che li ha contagiati tutti. Doc propone una soluzione drastica e rischiosa, ma sarà Giulia a dover decidere se fidarsi di lui e affrontare le conseguenze della sua scelta. Come andrà a finire lo scopriremo questa sera.