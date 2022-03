Denise Pipitone, c’è un altro indagato ma gli ultimi sviluppi non sono positivi. Dopo 17 anni e mezzo non c’è ancora nessuna traccia

L’unica certezza a 17 anni e mezzo dalla scomparsa di Denise Pipitone è l’assenza totale di tracce per ritrovare quella che era una bambina e oggi è una donna. Tante inchieste, tante piste, nessun risultato ma molti indagati.

L’ultimo nome fa anche molto rumore perché è quello di un giornalista negli ultimi anni vicino all’inchiesta. Stiamo parlando di Milo Infante che nella fascia pomeridiana di Rai 2 conduce il programma Ore 14. Spesso ha aggiornato sugli sviluppi delle inchieste sulla scomparsa di Denise, ma questa volta nel mirino sembra essere finito lui.

Su Facebook è stato lo stesso Infante e rendere noto lo sviluppo. “Molti mi chiedono a che punto sono le indagini sul sequestro di Denise Pipitone. Temo ferme all’archiviazione disposta dal gip di Marsala su richiesta della Procura. Per contro invece posso dirvi che i giudici indagano chi Denise l’ha cercata con tutte le forze. Giornalisti, ex pm, e non solo…”. E spiega che no0npostamte tutto, non si fermerà qui perché riprendendo le parole di Piera Maggio, Denise deve essere cercata e non archiviata.

Denise Pipitone, c’è un altro indagato: Piera Maggio ancora una volta chieder verità

Gli ultimi sviluppi non sono piaciuti nemmeno a Piera Maggio, che da quel giorno si batte per ritrovare la figlia e avere giustizia. Con una serie di post su Facebook la donna ha fatto sapere a tutti che nessuno può fermare la sua sete di giustizia e continuerà a lottare per arrivare alla verità.

E spiega che sente puzza di bruciato: “La mia forte sensazione è che ci sia la volontà di far cadere nuovamente tutto nell’oblio. Coloro che cercano la verità su Denise, pare che in qualche modo vengano ostacolati. Sembra una sorta di terra bruciata intorno a noi. Spero che nessuno si lasci intimorire e continui più forte di prima ad andare avanti pensando a Denise”.

In effetti non ci sono più notizie della Commissione parlamentare d’inchiesta sul caso come conferma anche il portale Affaritaliani.it che ha spinto per la sua apertura. Il testo era stato approvato in Commissione il 12 gennaio 2022. Da allora è tutto fermo e i parlamentari coinvolti non sanno dare spiegazioni concrete.