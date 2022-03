Charlene di Monaco, ennesimo colpo di scena: è di nuovo un incubo

Charlene di Monaco, qualcosa ancora non va: è di nuovo un incubo. La principessa ha da poco fatto ritorno nel Principato

Nonostante fosse finalmente presente al fianco dei figli e del marito, per il compleanno di quest’ultimo, ci sono ancora ombre sul suo effettivo stato di salute.

E’ un periodo particolarmente caldo quello che si sta vivendo nel Principato. Non tanto per il discorso meteorologico ma più che altro per la condizione della famiglia reale, sempre molto riservata attorno alle difficoltà della principessa Charlene. Sabato scorso ha fatto rientro a casa, accolta dall’affetto della sua gente e da tutto lo staff a Palazzo. Giusto in tempo per festeggiare il 14 marzo i 64 anni del principe Alberto, estremamente felici di riaverla al proprio fianco. A dire la verità i più entusiasti di tutti sono stati i piccoli Gabriella e Jacques, riuniti dopo quasi un anno alla propria mamma. Le condizioni fisiche dell’ex nuotatrice sudafricana non sono però ancora ottimali e come confermato da una nota ufficiale, la sua vita pubblica riprenderà solo gradualmente. Per ora nessun impegno istituzionale e massimo spazio per il riposo fisico e psicologico. Dalle difficoltà vissute nell’ospedale di Durban, fino al ricovero nella clinica svizzera di Zurigo l’hanno segnata pesantemente e per ora non sono completamente alle spalle.

Charlene di Monaco, il rientro nel Principato e le nuove difficoltà: soffre terribilmente le pressioni

Secondo le indiscrezioni proveniente dalla Francia alla base di tutto ci sarebbe un malessere psicologico, paragonato a quello della principessa Grace. Un accostamento con l’attrice americana che ha fatto riflettere molto e ha riportato alla luce alcuni lati oscuri di casa Grimaldi. Le ‘scappatelle’ di Alberto, le pressioni a corte e il difficile rapporto con gli altri componenti della Royal Family sono tutti aspetti su cui i monegaschi si sono interrogati in questi anni.

Lei stessa aveva sempre commentato negli ultimi anni le difficoltà di inserimento in una realtà molto distante dalla sua. Si era sentita come un “pesce fuor d’acqua” quando è entrata per la prima volta nel mondo dei reali, a cominciare dal look sfoggiato.

Parlando a Vogue qualche anno fa, Charlene ricordava come la sua “prova del fuoco” fu il Ballo della Croce Rossa di Monaco nel 2007.

“Ero letteralmente un pesce fuor d’acqua. Ho pensato che fosse tutto divertente e non mi sono curata del mio outfit. Pensavo di avere un bell’aspetto in quel momento, ma guardando indietro mi rendo conto che il mio debutto nella società monegasca avrebbe dovuto essere eseguito meglio“. La principessa si è poi soffermata più volte delle difficoltà di vivere nel piccolo principato.

“A volte è stato travolgente. Mi sono dovuta impegnare fin troppo per accontentare molte persone e a volte correvo il rischio di perdere il senso di me stessa“. Insomma una serie di ostacoli psicologici e pressioni che avrebbero portato al collasso emotivo recente. Oltre all’infezione odontoiatrica (per alcuni media francesi usata come scusa) ci sarebbero quindi ben altri problemi. La speranza di tutti è che questo rientro a casa sia definitivo, così come la guarigione.