C’è posta per te, scelta l’erede di Maria De Filippi alla conduzione: indiscrezione choc

La Mediaset in queste settimane avrebbe scelto l’erede di Maria De Filippi per la conduzione di C’è Posta Per Te: l’ultima indiscrezione.

Mediaset, in queste, settimane sta pensando al suo futuro. Nella rete del Biscione c’è aria di cambiamenti e soprattutto di rinnovo. Per questo motivo i vertici della rete avrebbero scelto l’erede di Maria De Filippi alla conduzione di C’è Posta per Te: scopriamo chi è.

Sono settimane di grandi cambiamenti in casa Mediaset, con la rete del Biscione pronta a rivoluzionare non solo i palinsesti ma anche il suo organico. L’azienda infatti sembrerebbe puntare fortissimo su Silvia Toffanin, che ormai sembrerebbe pronta a diventare il volto di punta della rete. Il progetto è stato voluto proprio da Pier Silvio Berlusconi, con tutte le indiscrezioni a riguardo che sono arrivate dal settimanale Nuovo. Inoltre alcune conferme sarebbero arrivate anche da Dagospia.

Secondo i due portali di cronaca rosa, non è escluso l’arrivo della giornalista a C’è posta per te, il programma di successo di Maria De Filippi. A concordare sul piano di Pier Silvio ci sarebbe anche l’agente di Silvia Toffanin, che al momento cura le prestazione anche di altre star come: Ilary Blasi, Michelle Hunziker, Ambra Angiolini, J-Ax, Alvin, Nicola Savino, Francesco Monte. Sia Berlusconi Jr. che l’agente credono nel potenziale enorme della Toffanin che potrebbe diventare la vera erede della De Filippi.

C’è Posta per Te, Silvia Toffanin pronta a prendere il posto di Maria De Filippi: l’indiscrezione

Già nel corso di questa stagione, Mediaset ha voluto aumentare la presenza di Silvia Toffanin all’interno di Canale 5. Infatti quest anno per la prima volta Verissimo è andato in onda con un doppio appuntamento. Il talk show della conduttrice veneta ha riscosso un ottimo successo anche con il doppio appuntamento, un indizio chiarissimo per il Biscione, che adesso è pronto più che mai a promuovere la Toffanin.

La stessa Maria De Filippi, poco tempo fa, aveva proposto a Silvia la conduzione di Amici Celebrities e Temptation Island Vip. All’epoca però l’ex letterina scelse di rifiutare per restare concentrata su Verissimo, ma ora i tempi sarebbero maturi per un altro salto di qualità. Silvia quindi si prepara ad un vero e proprio colpo di scena nella sua carriera, senza mai dimenticarsi della sua famiglia. Infatti la Toffanin è madre di due bambini: Lorenzo Mattia e Sofia Valentina avuti proprio da Pier Silvio Berlusconi, nonostante ciò le nozze non sono nei piani della conduttrice.