Caro carburanti, svolta per gli Italiani: le migliori app per risparmiare! Per correre ai ripari bisogna utilizzare tutti gli escamotage possibili

Nonostante l’intervento del Governo per mitigare il rincaro di diesel e benzina, fare rifornimento costerà sempre una cifra superiore ai 2 euro a litro. Qualche semplice consiglio può aiutarci a risparmiare.

Ogni giorno che passa ci troviamo a fronteggiare un rincaro dei prezzi dei carburanti davvero senza precedenti. Il muro dei 2 euro e 30 centesimi a litro è già stato abbattuto da tempo e l’escalation sembra essere davvero senza fine. Per questo il Governo Draghi ha deciso di scendere in campo e investire l’extragettito dell’Iva per mitigare i prezzi di diesel e benzina. Proprio oggi, giovedì 17 marzo, il decreto ad hoc dovrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei Ministri per varare un abbassamento dei prezzi di circa 15 centesimi a litro. Di certo non moltissimo visto il grado di esborso a cui sono costretti i cittadini, ma un primo aiuto che affiancherà quello per le bollette energetiche. Ecco quindi che abbiamo bisogno di qualche altro trucco per risolvere da soli la questione. Ogni stratagemma può essere utile per limitare i danni, dall’usare meno la macchina fino a scegliere le migliori stazioni di servizio per il rifornimento. Oggi ci soffermiamo proprio su questo, proponendo quattro alternative davvero molto gettonate.

Caro carburanti, le migliori app per risparmiare: come funzionano e quali sono

Tra le app che ci permettono con un semplice clic sul nostro smartphone di confrontare i prezzi dei carburanti nei vari punti vendita, troviamo “Prezzi benzina”.

Questa applicazione è la preferita dagli utenti e probabilmente la migliore in elenco. Ci dà la possibilità di vedere tutte le pompe di carburante attive e di confrontare i vari prezzi. Viene aggiornata periodicamente e offre anche una comoda mappa dove mostra l’ubicazione delle stazioni con la posizione in tempo reale durante la navigazione.

La seconda che citiamo è “Gaspal”, anch’essa molto conosciuta. La sua peculiarità è che divide le varie pompe in base a dei colori, rendendo subito visibili quelle più economiche. In più consente di calcolare anche la convenienza prezzo/distanza, in modo da evitare rifornimenti poco vantaggiosi a causa di un tragitto troppo ampio rispetto alla nostra posizione.

Da non sottovalutare c’è anche “Fuelio”, piattaforma realizzata dal colosso Sygic e davvero fornitissima. La sua interfaccia grafica è forse ancor più semplice e immediata delle altre e ci sono impostazioni utili ad ogni bisogno. Si possono distinguere le pompe di carburante in base alle preferite o al prezzo migliore, tenendo anche presente lo storico dei rifornimenti. La mappa è sempre aggiornata e tarata in base alla nostra posizione.

Infine segnaliamo “iCarburante”, App presente solo per gli utenti iOS e sulla stessa linea delle precedenti. Cliccando sulla mappa si aprirà la scheda della stazione prescelta, con tutte le modalità di prezzo e ubicazione. Anche qui ci saranno dei colori per definire una scala gerarchica, dalla più conveniente alla più esosa.