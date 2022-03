Bianca Guaccero sorpresa in dolce compagnia: è un big di Sanremo

Bianca Guaccero nel corso della notte è stata sorpresa accanto ad un big di Sanremo: qual è il loro rapporto.

Indiscrezione pazzesca per quel che concerne la vita privata di Bianca Guaccero. La conduttrice televisiva di Detto Fatto è stata sorpresa accanto ad un cantautore e musicista italiano: stanno insieme? I dettagli che fanno impazzire i fan.

Grande colpo di scena per i fan di Bianca Guaccero. L’amata conduttrice pugliese dopo le innumerevoli smentite è stata sorpresa in compagnia di uno dei più grandi protagonisti di Sanremo. Parliamo del cantautore italiano Fabrizio Moro che nel corso della sua carriera musicale è approdato ben 7 volte sull’ambitissimo palcoscenico dell’Ariston.

Fabrizio e Bianca sono stati paparazzati in atteggiamenti intimi all’uscita di un ristorante romano. Le foto sono state diffuse dal settimanale di Cairo Editore, Diva e Donna. Con loro c’era anche Renato Zero: dopo aver accompagnato il 71enne a casa, la Guaccero e Moro si sarebbero fermati a parlare in auto.

Bianca Guaccero e Fabrizio Moro stanno insieme? L’indiscrezione che fa sognare i fan di entrambi

Bianca Guaccero e Fabrizio Moro sono stati paparazzi in auto insieme. Tra i due, attraverso le foto pubblicate su Diva e Donna, sembrerebbe esserci una particolare sintonia. Ricordiamo che la conduttrice televisiva ed il cantautore italiano si sono conosciuti nel 2017, quando insieme hanno inciso una canzone. E’ probabile che da quel giorno, poco alla volta, sia potuto sbocciare un sentimento particolare.

Intanto dopo essersi accorti della presenta dei paparazzi Fabrizio ha riacceso l’auto allontanandosi dal posto assieme alla 41enne originaria di Bitonto. Insomma, non ci resta che aspettare fiduciosi l’annuncio del loro fidanzamento, ammesso che stiano realmente insieme. Infine sia Bianca che Fabrizio hanno alle spalle due relazioni naufragate ma che hanno concesso loro di diventare genitori. I presupposti per dare vita ad una relazione non mancano: il cantautore e la conduttrice sono single.