Ballando con le Stelle, ex vincitrice è incinta: fan al settimo cielo

Momento di grande gioia per ex vincitrice di Ballando con le Stelle. L’annuncio della gravidanza ha lasciato i fan senza parole.



Seconda cicogna in arrivo per ex vincitrice di Ballando con le Stelle 2. Dopo essersi presa una pausa dal mondo della Tv per potersi dedicarsi alla propria famiglia, arriva il sorprendente annuncio. A lanciare l’indiscrezione è il settimanale Diva e Donna.

Il periodico di Cairo Editore ha lanciato alcune foto dove si noterebbero le nuove rotondità di Cristina Chiabotto, diventata già madre della piccola Luce Maria circa 10 mesi fa. L’ex Miss Italia, sposata con il manager Marco Roscio dal 2019, ha più volte fatto presente la volontà di allargare la famiglia e pare che, poco alla volta, ci stia riuscendo.

Dunque in vista della nuova gravidanza la Chiabotto sarà costretta a prolungare la sua assenza sul piccolo schermo, ma si tratta solo di un arrivederci. Difatti, come ha più volte fatto presente anche in questi mesi, Cristina ha intenzione di tornare presto a lavorare e magari, perché no, al timone di un programma tutto suo.

Dopo Luce Maria per Cristina Chiabotto e Marco Roscio è in arrivo una seconda cicogna

Dopo Luce Maria per la Chiabotto è in arrivo una nuova cicogna. La conduttrice e showgirl in alcuni scatti pubblicati sul periodico Diva e Donna appare in splendida forma ma con delle rotondità che non lascerebbero alcun dubbio. Insomma per Cristina e l’imprenditore Marco Roscio, con il quale è convolata a nozze nel 2019 dopo un anno di frequentazione, questo è un momento veramente magico.

Come rivela il settimanale di Cairo Editore, Roscio sarebbe al settimo cielo. Non ci resta altro che attendere la notizia ufficiale da parte dei diretti interessati. Intanto l’indiscrezione lanciata da Diva e Donna sta facendo impazzire milioni di lettori i quali non attendono altro che il grande giorno: Luce Maria presto avrà un fratellino o una sorellina con cui dividere la propria camera.