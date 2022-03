Anticipazioni Uomini e Donne, Ida furibonda con Alessandro: c’entra Tina Cipollari

La discussione tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza non ha fine, ma questa volta c’è Tina Cipollari di mezzo: tutte le anticipazioni di Uomini e Donne

Tina Cipollari, ancora una volta, si troverà in mezzo ad una coppia. In particolare, Ida Platano e Alessandro Vicinanza cominceranno a discutere nuovamente per colpa dell’opinionista: non c’è speranza per i due del Trono Over.

Il rapporto tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza non ha più ragione d’essere, è partito male e non finirà bene stando a quello che stanno mettendo in scena i due. In ogni puntata di Uomini e Donne, la coppia finisce per litigare e di mezzo ci finiscono sempre più persone: l’altra volta era Armando Incarnato che ha fatto uscire dallo studio il Cavaliere conterraneo, questa volta è Tina Cipollari a far uscire fuori dalle ragioni Ida Platano.

In particolare, la dama bresciana, in ogni singola puntata, è attaccata dagli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, con quest’ultima che, come al solito, ci va giù pesante. È proprio su questo che Ida ha da ridire: se Alessandro ci tenesse realmente a lei, la difenderebbe a spada tratta con Tina, cosa mai successa fin qui. Ma l’opinionista non solo darà filo da torcere alla dama bresciana, ma anche a Pinuccia cui dà la colpa di aver fatto chiudere la frequentazione con Alessandro. Tra le due dame, la più sensibile è sicuramente Pinuccia che è scoppiata in lacrime al centro dello studio.

Anticipazioni Uomini e Donne, Matteo riprende Federica: Valeria senza parole

Il trono di Matteo Ranieri si fa sempre più avvincente, con scene da film in cui il tronista si reca sotto casa di Federica Aversano per convincerla a tornare in studio e continuare il percorso con lui. Un film meravigliosamente romantico, ma che a qualcuno non piace: una volta che i due sono tornati insieme in studio, infatti, Valeria, l’altra corteggiatrice di Matteo Ranieri, non è stata entusiasta dell’accaduto.

Dato che non c’è mai fine al peggio, oggi in studio si scatenerà una lite tra corteggiatrici con Matteo che proverà invano a fare da paciere.