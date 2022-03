Anticipazioni Una Vita, Soledad è terrorizzata: scoperto chi è l’uomo che la minaccia

Le anticipazioni di Una Vita svelano che Soledad scopre chi è l’uomo che la minaccia: è più vicino di quanto pensa

L’uomo che minaccia Soledad è quanto più vicino che mai e presto lo scoprirà anche lei. Le anticipazioni delle prossime puntate sono interamente incentrate su questa vicenda: la domestica nasconde tutto a Marcos e Anabel.

L’arrivo ad Acacias di Soledad ha destato sospetti fin dal primo momento, ma nessuno ha idea di cosa realmente nasconde. Nel frattempo, la domestica ha iniziato una relazione clandestina con Marcos visto e considerato che l’uomo è sposato con Anabel che, evidentemente, non ha rappresentato un ostacolo per il loro folle amore. Soledad vuole far ricadere le colpe dell’omicidio di Felicia su Natalia, quando ben presto Marcos stesso scoprirà che è stata la domestica, e nel mentre parla ad Alodia di un uomo che è stato presente nel suo passato: Fausto Salazar.

Quando entrambi facevano parte della sinistra rivoluzionaria, infatti, erano una coppia. È proprio in questi giorni che a Soledad sarà recapitata un pacco contenente una banda anarchica: una chiara minaccia evidente da qualcuno che la conosce molto bene. Nonostante resti pietrificata dopo aver aperto il pacco, Soledad cerca di tener nascosto tutto a Marcos e Anabel.

Anticipazioni Una Vita, Fausto minaccia Soledad: la domestica è terrorizzata

La domestica finge che nulla sia successo e prova a dimenticare l’accaduto fin quando a turbare una mattinata apparentemente serena è arrivata una lettera anonima ed accanto un candelotto di dinamite. Ancora una volta Soledad è spaventata, ma prova a sotterrare ogni prova di quello che sta vivendo per tenerlo nascosto a Marcos e Anabel fin quando, un giorno, quest’uomo non si fa avanti richiedendole del denaro. Per la forte paura, Soledad si reca da Aurelio e gli chiederà dei soldi in prestito che l’uomo le concederà senza batter ciglio.

A breve, però, i telespettatori assisteranno alla realtà. Soledad non è solo la spia dei Quesada mandata da Marcos, ma è tenuta sotto scacco proprio dal terribile leader del movimento degli anarchici, Fausto, che la usa come pedina per mettere in atto i suoi piani folli. Ad un certo punto, la domestica si renderà conto di non riuscire più a reggere lo stress perché è innamorata realmente di Marcos.