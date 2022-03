Amici 21, lite furibonda: intervengono gli autori con un’incredibile decisione

Colpo di scena ad Amici 21. A pochi giorni dal Serale esplode una lite furibonda tra gli allievi: intervengono gli autori.

Momento di grande agitazione in casetta. Gli allievi arrivati al Serale di Amici perdono le staffe e si accusano gli uni con gli altri: l’intervento dei produttori smaschera tutti. Al centro della scena Aisha, Christian e Nunzio.

Mancano due giorni al Serale di Amici 21 e intanto la tensione si fa sentire sempre di più tra gli allievi del seguitissimo Talent Show di Mediaset. Nello specifico, a perdere le staffe sono stati Aisha, Christian e Nunzio. I tre hanno avuto una lite furibonda tanto da rendere necessario l’intervento della produzione del programma.

Ma procediamo con ordine. Agli allievi del talent è fatto divieto assoluto di sentire amici e familiari ma Aisha e Christian hanno accusato Nunzio di aver infranto il regolamento. Stando a quanto detto dai primi due, il giovane ballerino servendosi del computer avrebbe sentito la sua famiglia. Infastidito Christian è corso da Nunzio affermando: “Tanto salta fuori”.

Tra i due ballerini di Amici 21 è subito esplosa la polemica e nella discussione sono intervenuti anche gli altri allievi del Talent Show di Maria De Filippi. In difesa di Nunzio è intervenuto Gio Montana: il cantante ha sottolineato che a chiunque, almeno una volta, sarà capitato di infrangere il regolamento.

Aisha sbugiardata dai produttori di Amici 21: cos’è successo dopo la lite

Nunzio è balzato dalla sedia dopo le accuse di Christian e Aisha. Il ballerino sapeva bene che proprio chi lo stava accusando di aver infranto il regolamento, non è mai stato impeccabile nella scuola di Amici 21. La lite ha reso inevitabile l’intervento della produzione che ha emesso un importante comunicato.

Agli allievi che hanno avuto accesso al Serale è stato vietato l’utilizzo di internet in casetta. Inoltre la produzione ha elencato tutte le infrazioni di cantanti e ballerini e a proposito di Aisha, la 17enne napoletana avrebbe infranto il regolamento per ben tre volte: “Elude continuamente i microfoni usando il pc per comunicare!”.