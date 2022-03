WhatsApp, rivoluzione stupefacente: cambiano di nuovo i messaggi vocali

Nuova rivoluzione in arrivo per WhatsApp, con l’applicazione pronta a cambiare nuovamente i messaggi vocali: cosa sta succedendo.

Nuovo aggiornamento in arrivo per WhatsApp. Ancora una volta avremo una rivoluzione riguardante tutti i messaggi audio. Andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo all’interno del servizio di messaggistica di Meta.

Sono sempre tante le novità in arrivo su WhatsApp. L’ultima infatti riguarda un aggiornamento che va a modificare il look grafico dei messaggi vocali in chat, il quale è arrivato prima per l’applicazione Android. Adesso queste modifiche, infatti, sono pronte a sbarcare anche sulla versione Desktop dell’applicazione. Infatti questa novità era attesissima da tutti coloro che sono soliti usare il servizio di Meta dal pc per motivi di lavoro o di studio.

Infatti sull’applicazione per la versione pc è pronta a sbarcare la forma d’onda per i messaggi vocali. Inoltre la novità già dovrebbe essere attiva per tutti gli utenti che sono soliti usare WhatsApp Desktop. WABetaInfo sostiene che è compatibile con la versione 2.2209.3 di WhatsApp Desktop beta, ma in molti l’hanno già ricevuta nella sua versione stabile. Andiamo quindi a vedere le ultime novità presenti sul servizio di messaggistica più utilizzato al mondo.

WhatsApp, cambia il modo di chattare: l’ultima novità

In queste ultime settimane gli utenti di WhatsApp hanno potuto notare il grande lavoro degli sviluppatori dell’applicazione. Infatti i tecnici dell’applicazione hanno garantito agli iscritti numerosi upgrade, che spaziano dalle note vocali sino all’invio delle foto. Una delle novità più interessanti dell’applicazione riguarda proprio il campo delle foto, con una funzione ripresa da Instagram. Infatti adesso anche gli utenti del servizio di messaggistica potranno condividere le immagini in “una sola visualizzazione”.

Questa nuova funzione, quindi, permette di inviare le foto a scadenza. Infatti quando un utente invierà una foto potrà decidere se inviarla normalmente o con la funzione che permette una sola visualizzazione. Con questo aggiornamento gli sviluppatori hanno deciso di rendere l’applicazione di messaggistica ancora più istantanea. Sempre con questo upgrade, gli utenti avranno inoltre modo di spazio sulla memoria dello smartphone. L’aggiornamento, inoltre, riguarderà sia i dispositivi Android che quelli Apple.