“Ho assistito ad una violenza”, confessione choc di una ex gieffina: paura al supermercato

Un racconto drammatico da parte dell’ex gieffina che, ancora incredula, racconta di quello che ha vissuto in un supermercato

Forte paura al supermercato per una ex gieffina testimone di una violenza senza motivo in fila. La confessione choc ha causato grande caos tra coloro che hanno ascoltato le parole dell’attrice.

Ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane c’è stata Simona Izzo, attrice, regista e scrittrice che nel 2017 ha anche partecipato alla seconda edizione del Grande Fratello VIP. Tra le altre cose, la moglie di Ricky Tognazzi ha raccontato di aver assistito ad una violenza, seppur non fisica, mentre in studio si parlava dei casi di cronaca che hanno alunni essere vittime di abusi da parte dei docenti: “Non esistono solo le violenze fisiche, ma anche quelle psicologiche. Ne ho vista una poche ore fa: ieri in un supermercato ho visto una donna di 70 anni che era stanca ed è passata davanti al resto della fila. Una signora di 30 anni le ha gridato di stare zitta e di stare al suo posto perché ‘noi ti paghiamo la pensione'”.

Un racconto sbalorditivo cui Simona Izzo ha assistito con suo personale stupore alla scena davanti ai suoi occhi.

Simona Izzo a Storie Italiane racconta di essere stata lei stessa vittima di violenze

A Storie Italiane, approfondendo la questione della violenza, Simona Izzo ha fatto una sua personale confessione alla padrona di casa, Eleonora Daniele: “Sono stata rinchiusa in una casa e penso che la cosa più brutta che possa capitare sia accettare caramelle dagli sconosciuti. Io avevo 16 anni, lui era un ragazzo più grande di me. Mi aveva detto che c’era una festa e io, nonostante fosse pomeriggio, non badai all’orario insolito”, così è iniziato il racconto da brividi dell’attuale moglie di Ricky Tognazzi.

“Lui scelse di tentare una violenza, ma io riuscii a difendermi anche con un’altra arma, quella della disperazione”, con queste parole a voce rotta, Simona Izzo ha scelto di concludere il racconto agghiacciante che ha lasciato ad occhi sbarrati anche Eleonora Daniela in diretta. Una confessione molto toccante di cui l’ex vippona non ha mai parlato ed ha colto l’occasione per farlo.