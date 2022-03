“Il dolore è stato sempre più forte”, Valentina Ferragni è di nuovo in ospedale: cos’è successo – FOTO

Brutto spavento e di nuovo corsa in ospedale: Valentina Ferragni è preoccupata per le sue reali condizioni. Ecco cos’è successo

La sorella di Chiara e Francesca Ferragni è di nuovo in ospedale dove sta procedendo con nuovi accertamenti per verificare l’entità di quanto le è accaduto. Il dolore è tornato e lo spavento è stato tanto.

Nella serata di ieri, Valentina Ferragni ha pubblicato la sua unica storia del giorno -molto strano per la sorella dell’influencer che spesso aggiorna i suoi follower- con una foto di lei in camice ed una didascalia che ha preoccupato molti fan. Tuttavia, per tranquillizzare la platea, la sorella di Chiara e Francesca ha spiegato cos’è accaduto e cosa l’ha portata in quelle condizioni.

“Oggi sono andata a fare una risonanza magnetica all’osso sacro e coccige”, ha iniziato, “Vi ricordate quando un mese fa sono caduta dagli sci e pensavo di non essermi fatta troppo male (ma solo una botta data dal grosso spavento)? Purtroppo il dolore nel coccige nelle settimane successive è stato sempre più forte e ad oggi non posso ancora tirare su cose pesanti, camminare per tanto tempo, correre, fare le scale ecc.”. Il racconto di quello che sta vivendo ha spaventato, e non poco, tutti coloro che la seguono e l’hanno inondata di messaggi per saperne di più.

Valentina Ferragni in ospedale per accertamenti: come sta adesso

Nonostante siano quasi 24 ore che non aggiorna i suoi fan, nella storia di ieri, l’influencer e sorella di Chiara e Francesca ha voluto tranquillizzare tutti: “Settimana scorsa prima di andare a Parigi sono andata in ospedale per farmi visitare da un ortopedico che mi ha prescitto prima una radiografia (che non ha riscontrato nulla), ma poi mi ha prescritto subito una risonanza magnetica per possibile frattura dell’osso sacro e coccige (che ho fatto oggi)”.

Dalle parole di Valentina, sembrerebbe che tutto ciò che c’è da fare è attendere i risultati: “Speriamo che non sia nulla di che e che soprattutto passi presto perché voglio tornare a fare sport. Vi tengo aggiornati, ma io sono positiva”. Nonostante tutto il dolore che quotidianamente sta provando, la Ferragni ha voluto trasmettere un messaggio di speranza ai suoi oltre 4 milioni di follower.