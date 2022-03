Ucraina-Russia: bombe su Odessa e Kiev, Mariupol attaccata anche dal mare. Gb: “Putin chiama rinforzi da tutto il Paese”

A Kiev, assediata dall'esercito di Putin, è in corso il coprifuoco da ieri sera e durerà 36 ore. Bombardamenti nella notte a Mariupol e Odessa. Ieri il presidente ucraino, che oggi interverrà al Congresso Usa, ha ammesso che il suo Paese non entrerà nella Nato. Putin ha replicato: "L'Ucraina non è seria e non vuole una soluzione accettabile".

Oggi, mercoledì 16 marzo, è il ventunesimo giorno del conflitto tra Russia e Ucraina. I colloqui per i negoziati sono arrivati al sesto giro. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che sono andati “abbastanza bene”. Ma le bombe russe continuano a piovere su tutto il Paese.

A Kiev, assediata dall’esercito di Putin, è in corso il coprifuoco da ieri sera e durerà 36 ore. Bombardamenti nella notte a Mariupol e Odessa. Ieri il presidente ucraino, che oggi interverrà al Congresso Usa, ha ammesso che il suo Paese non entrerà nella Nato. Putin ha replicato: “L’Ucraina non è seria e non vuole una soluzione accettabile”.

Nella capitale ucraina ieri sono arrivati in treno i premier della Polonia, Slovenia e Repubblica ceca. Il Bsi, Ente federale tedesco per la Sicurezza nell’informazione tecnica, ha consigliato “di sostituire l’antivirus Kaspersky con prodotti alternativi”, perché “l’azione delle forze armate e di intelligence in Russia e le minacce lanciate contro Ue, Nato e Germania nell’attuale conflitto armato sono associate a un rischio considerevole di successo di un attacco informatico. Un produttore IT russo può condurre operazioni offensive, essere costretto ad attaccare sistemi contro la sua volontà o essere spiato a sua insaputa come vittima di un’operazione informatico, o essere utilizzato come strumento per attacchi ai propri clienti”.