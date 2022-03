“Nulla sarà più come prima”, spoilerato il finale di Doc-Nelle tue mani 2: da non credere!

Spunta in rete il finale di Doc – Nelle tue mani 2. Infatti l’ultimo episodio, stando agli spoiler, sarà da non credere: cosa accadrà.

C’è grande attesa per il finale di stagione di Doc – Nelle tue mani 2. In molti attendono l’ultima puntata della serie con Luca Argentero e stando alle anticipazioni niente sarà più come prima. Andiamo quindi a vedere cosa succederà.

C’è grande attesa per la prima serata di Rai 1 di giovedì 17 marzo. Infatti sulla rete ammiragli andrà in onda l’ultima puntata di Doc – Nelle tue Mani 2. La serie con protagonista Luca Argentero ha sorpreso tutti con i suoi colpi di scena, diventando anche una delle fiction più seguite dal pubblico della rete di stato. Infatti Argentero, nei panni del dottor Andrea Fanti, è riuscito a bissare il successo della prima stagione.

In molti quindi adesso sono pronti a scoprire cosa succederà nell’ultima puntata della seconda stagione della serie televisiva. A fornire delle succulenti anticipazioni ci ha pensato proprio l’attore protagonista, Luca Argentero. Infatti sul suo profilo Instagram l’attore ha comunicato ai fan: “Niente sarà più come prima“. Andiamo quindi a vedere cosa potrebbe succedere nell’ultimo episodio della fiction.

Doc – Nelle tue mani 2, Luca Argentero rivela: “Niente sarà più come prima”

Sono ancora tantissimi i dubbi che attanagliano i telespettatori riguardante il finale di stagione di Doc – Nelle tue mani 2. Infatti tra le tante domande c’è chi è pronto a scommettere sulla prossima scelta di Cecilia. Ma non solo, infatti bisognerà capire se Carolina confesserà tutto a Riccardo ma soprattutto se ci saranno nuovo risvolti sulla morte di Lorenzo Lazzarini, interpretato dall’attore Gianmarco Saurino.

Al momento a queste domannde non ci sono risposte. Sempre Luca Argentero, però, su Instagram ha voluto ribadire: “Le cose non sembrano andare bene, la verità sul Lorenzo verrà a galla? Solo due giorni per scoprirlo ma niente sarà più come prima“. Inoltre nei giorni scorsi anche l’attrice che impersona Cecilia Tedeschi ha rivelato che sarà un finale da cardiopalma. Proprio tra Cecilia ed Agnese, infatti, ci sarà un confronto acceso. Quel che è certo però è che dopo l’ultima puntata la serie non finirà. Infatti la produzione ha confermato che ci saranno le riprese anche per la terza stagione.