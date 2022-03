“Ci stai provando con Alessandro”: Sophie Codegoni furiosa con l’ex inquilina

Dietro le quinte della finale del GF Vip 6 si è vista una Sophie Codegoni furiosa: la causa scatenante sarebbe la gelosia per il suo Alessandro Basciano. Ecco quale ex inquilina si sarebbe avvicinata troppo al fidanzato.

Sophie Codegoni è stata una delle donne più corteggiate in assoluto durante il GF Vip 6. Si è avvicinata in un primo momento a Gianmaria Antinolfi, con cui comunque non è mai nata l’intesa. L’incontro con Alessandro Basciano avrebbe cambiato le cose in breve tempo: le è piaciuto fisicamente fin dal primo momento, e poi è sbocciato anche l’amore.

Secondo quanto rivela l’esperto di gossip Alessandro Rosica, sullo sfondo della relazione fra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni aleggerebbe il fantasma di Fabrizio Corona. Per le feste di Natale, agli inquilini sarebbe stato concesso di fare una telefonata alla famiglia. In quell’occasione Sophie avrebbe chiesto subito alla madre del suo “fidanzato” Fabrizio.

GF Vip 6, come è nata la coppia più tenera del reality

Quando Sophie Codegoni è venuta a sapere che Fabrizio Corona stava frequentando la modella Sara Barbieri, sembrerebbe aver deciso di rifarsi una vita. In quel momento ha potuto approfondire la conoscenza con il nuovo entrato, Alessandro Basciano, e si è sentita pronta a chiudere una pagina della sua vita sentimentale.

Da quando Sophie e Alessandro sono stati eliminati dal reality, non si sono mai lasciati un attimo. Lui si è impegnato durante un’intervista a Chi di realizzare tutte le promesse che le aveva fatto nella casa. Le ha subito presentato suo figlio, e Sophie si è anche fatta vedere con un vistoso anello al dito durante la manicure: sono già fidanzati ufficialmente?

Con chi è diventata furiosa Sophie Codegoni? Il retroscena

Durante la finale del GF Vip 6, Sophie Codegoni avrebbe mostrato di essere anche molto gelosa del suo Alessandro Basciano: secondo quanto riporta Novella 2000, dietro le quinte della trasmissione di Canale 5, l’influencer sarebbe diventata furiosa con un’ex inquilina. Jessica Selassiè, infatti, si sarebbe avvicinata troppo al fidanzato, chiedendo una foto.

Quello che ha infastidito di più Sophie è sicuramente l’abito indossato da Jessica: era completamente trasparente, con sotto un corpetto di pizzo bianco. La Codegoni avrebbe anche commentato infastidita al settimanale Chi, che la principessina le manderebbe anche dei messaggi e la cercherebbe sui social, nonostante questo comportamento.

Ecco la foto che mostra il vistoso anello di Sophie Codegoni: