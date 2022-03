Soleil Sorge coinvolta in una furiosa lite, pubblico esterrefatto: è colpa di Alex Belli

L’ex gieffina è stata coinvolta in una furiosa lite che ha lasciato il pubblico esterrefatto. È successo per colpa di Alex Belli.

La Pupa e il Secchione è tornato con un inizio esplosivo. A colorare di un rosso vivace la trasmissione è stato il confronto tra Soleil Sorge, giurata del programma, e Mila Suarez, pupa del nuovo show di Barbara d’Urso.

Tutto è iniziato quando la modella marocchina ha ammesso di non credere al futuro matrimonio tra Mirko Gancitano, secchione della trasmissione, e Guenda Goria, la figlia di Amedeo e Maria Teresa Ruta.

L’ex fidanzata di Alex Belli ha evidenziato che in questo periodo va di moda inscenare finite nozze all’estero, riferendosi così allo sposalizio tra la sua vecchia fiamma e Delia Duran. Immediata la frecciatina di Soleil Sorge: “Forse ti rode che non ha sposato te”. Mila Suarez e l’attore di Centovetrine sono stati insieme un solo anno, dal 2017 al 2018: la rottura sembra essere arrivata in seguito al tradimento di lui.

Mila Suarez è stata reattiva e con scioltezza ha replicato a Soleil Sorge: “Forse rode a te che ti ha scaricato”. “Hai visto un altro programma”, ha puntualizzato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Mila Suarez ha detto di non aver apprezzato il comportamento di Soleil nei confronti di Delia, che a suo dire ha fatto soffrire immeritatamente.

La miccia è stata innescata e l’esplosione non si è fatta attendere. Caos e duri botta e risposta hanno animato lo show. Mila Suarez ha insinuato che Soleil fa gossip in ogni programma solo grazie agli uomini che riesce a conquistare. “Forse quello è il tuo caso”, ha controreplicato l’influencer italo-americana, che ha invitato la Suarez a parlare di sé e non di Alex Belli.

“Fa niente, d’altronde è pupa, non mi aspettavo un quoziente intellettivo così alto”, ha rimarcato Soleil a La pupa e il secchione. La Sorge ha avuto l’appoggio del collega Federico Fashion Style, insieme al quale ha criticato ferocemente altre due Pupe: Asia Valente e Marialaura De Vitis (ex fidanzata di Paolo Brosio).