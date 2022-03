“Siamo in pochi a saperlo”. Milly Carlucci rivela un incredibile retroscena: pubblico in visibilio

Milly Carlucci ha confessato che sono in pochi a saperli. Il retroscena ha reso pazzi di gioia i suoi fan.

Il Cantante Mascherato, talent show musicale con protagonisti alcuni personaggi del mondo dello spettacolo e della musica che si esibiscono in sfide canore in forma anonima all’interno di pittoresche maschere, festeggia la sua riconferma.

Mentre è in onda la terza edizione del programma, al cui timone vi è la straordinaria Milly Carlucci, avrà una quarta edizione. Questo quanto appreso da bubinoblog. Dopo aver rimodellato il format di Masked Singer, cucendolo su misura per il pubblico familiare di Rai1 e introducendo duetti e confronti in puntata tra i vip indiziati di essere sotto le maschere, si legge sul succitato sito, arriva il semaforo verde della Rai.

Dall’estero si guarda al Cantante Mascherato così come a Ballando con le Stelle e alle novità introdotte dalla conduttrice e dal suo staff, a tal punto che in una riunione la direttrice format della tv inglese ha lodato il dance show. Ma cosa ci dicono gli ascolti del programma? La media delle prime tre puntate del talent show condotto da Milly Carlucci segna il 18,7% con una crescita del 2,8% rispetto al 2021. Il tutto malgrado uno stop di 15 giorni e le notizie sulla guerra che incidono sull’intrattenimento.

Per la collocazione del Cantante Mascherato 2023 si sta ragionando ai vertici Rai anche in relazione alla decisione finale che verrà presa per Ballando: autunno o primavera? La risposta a questa domanda ancora non l’abbiamo ma la certezza è che i due show sono confermati.

“Siamo in pochi a saperlo”. Milly Carlucci rivela un clamoroso retroscena: pubblico in visibilio

Milly Carlucci in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, ha rivelato quello che la produzione fa per depistare il pubblico e non far scoprire i personaggi dietro le maschere: “Quello che facciamo a Il Cantante Mascherato dietro le quinte segue tanti passaggi. Accanto a ogni personaggio c’è un alter ego vestito allo stesso modo e di statura e corporatura uguali. Serve a depistare. Questa è una delle tante cose che facciamo per nascondere l’identità degli artisti. Ogni personaggio quando si sposta ha il casco e il mantello con il cappuccio nero”.

“A conoscere chi si nasconde dietro ogni maschera (Medusa, Pinguino, Lumaca, Drago, Volpe o Camaleonte ndr) siamo davvero in pochi, esattamente in dieci. Io, il mio autore e collaboratore Giancarlo De Andreis, un ristretto gruppo di persone della produzione Endemol e coloro che curano la creazione e la manutenzione delle maschere. Soltanto lo stretto necessario per la gestione delle maschere e nessun altro”.

Il Cantante Mascherato: ascolti e spoiler

Gli ascolti de Il Cantante Mascherato dalla prima alla quarta puntata sono i seguenti: 3.502.000 telespettatori, 20% di share; 3.347.000 telespettatori, 18,90% di share; 3.086.000 telespettatori, 17,14% di share; 2.911.000 telespettatori, 16,4% di share. Chi si cela Dietro le maschere? Gallina | Fiordaliso; Aquila | Alba Parietti; Cavalluccio Marino | Cristina D’Avena; Pinguino | Edoardo Vianello; Pastore Maremmano | Riccardo Fogli; Pesce Rosso | Vladimir Luxuria.