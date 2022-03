Serale Amici, i primi 3 ospiti vengono tutti da Sanremo: colpaccio di Maria De Filippi

Sabato partirà il serale di Amici e tante novità sono state già annunciate: tra queste c’è il nome dei primi tre ospiti

L’hype per la prima puntata del serale di Amici è altissimo e Maria de Filippi ha già sfilato un gran colpaccio con un parterre di ospiti per sabato 19 marzo che faranno impazzire i telespettatori del talent show.

Marco Mengoni, Elisa e Irama saranno i primi tre ospiti del serale di Amici 21. Tutti e tre vengono dall’ultima edizione del Festival di Sanremo, tra questi soltanto il cantante romano è stato ospite e non big in gara, come invece gli altri due. Un gran colpaccio di Maria de Filippi che porta nuovamente in studio tre artisti che ad Amici ci sono già stati in passato: Irama l’ha vinto, Elisa è stata la coach un anno, Marco Mengoni è stato ospite più volte, anche quest’anno, durante le puntate della domenica.

Niente male per la prima serata del serale che comincerà sabato 19 marzo, a partire dalle 21:35 su Canale 5 con tantissime novità anche quest’anno.

Amici 21, il serale: giudici e tutte le novità della prima puntata

Anche quest’anno le squadra saranno formate da due professori, uno di canto ed uno di ballo e com’è già noto, la prima puntata vedrà tre eliminazioni: da 18 allievi ne diventeranno 15. A giudicare le performance di ballo e canto, ci saranno anche quest’anno Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto che l’anno scorso hanno particolarmente incantato il pubblico da casa. Un trio vincente che Maria de Filippi non ha intenzione di sostituire vista la perfetta sintonia e complicità anche nel fuori le quinte: basti pensare che Emanuele Filiberto è stato ospite del programma di Stefano De Martino, Stasera Tutto è Possibile.

Anche quest’anno saranno sempre presenti i ‘Guanti di Sfida’, quelli per cui è nota la maestra Celentano. Nelle puntate di avvicinamento al serale, qualcuno tra i professori ha già affermato di non volerne usufruire particolarmente perché vuole che i ragazzi si divertano.

Ad ogni modo, i primi tre ospiti sono solo il presagio di un serale meraviglioso all’insegna della musica e di grande spettacolo: da non sottovalutare clamorosi colpi di scena.