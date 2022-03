Royal Family, clamorosa decisione di William e Kate: c’entrano i loro figli!

Royal Family, la decisione di William e Kate: è per il bene di George e Charlotte! Il principe e sua moglie sono molto attenti all’educazione dei figli

L’inserimento dei due piccoli eredi a scuola passa anche attraverso delle piccole accortezze che possano farli sentire “come gli altri”. Ma qualcuno non è d’accordo.

Il loro modo di essere genitori è estremamente convenzionale e attento alle tradizioni di famiglia. William e Kate, a differenza di Harry e Meghan, hanno deciso in tutto e per tutto di uniformarsi ai protocolli di Buckingham Palace, anche nell’educazione dei figli. Stanno procedendo con i loro tre eredi, seguendo pedissequamente tutte le regole storiche dei Windsor, a cominciare dall’inserimento scolastico. Se per Louis, l’ultimo arrivato (3 anni), non è ancora tempo di istruzione primaria, George e Charlotte sono già nella scuola dell’obbligo. I due piccoli frequentano la Thomas’s Battersea, che educa i bambini dai quattro ai tredici anni. Nella loro scuola a sud di Londra, il principe George è al quarto anno e la principessa Charlotte al secondo.

La Middleton e suo marito sono intenzionati a regalare ai propri figli un’educazione “senza sconti o privilegi” a cominciare dall’inserimento scolastico. Come riportato da alcuni esperti reali, infatti, George e Charlotte, 8 e 6 anni, vengono trattati come tutti gli altri studenti quando entrano nell’istituto. Proprio per questo è stato deciso di fargli utilizzare dei nomi diversi rispetto a quelli istituzionali. Nessun titolo nobiliare, proprio come gli altri bambini e un rapporto paritario agli altri studenti, senza sconti.

Royal Family, il principe George e la principessa Charlotte non usano nomi reali a scuola

I bambini hanno entrambi i titoli reali completi, rispettivamente Sua Altezza Reale il Principe George di Cambridge e Sua Altezza Reale la Principessa Charlotte di Cambridge. Per semplificare il tutto durante l’appello, il primo viene chiamato George Cambridge e la seconda Charlotte Cambridge. Questo tipo di escamotage venne adottato anche da Carlo e Diana per William ed Harry e sembra aver funzionato piuttosto bene.

Tra l’altro è stato riferito come il primogenito dei duchi di Cambridge abbia un soprannome piuttosto gradito. Viene chiamato con le iniziali del suo nome PG (Prince George), a cui la madre e il padre hanno associato il famoso marchio di tè inglese “PG Tips“.