“Rischio la bancarotta”, choc nella musica italiana: messaggio disperato

Un messaggio ha messo sotto choc il mondo della musica. Infatti un famoso rapper rischierebbe la bancarotta: arriva il drammatico annuncio.

Il famoso artista ha lanciato un messaggio disperato ai propri fan ed al mondo intero della musica. Infatti rischierebbe seriamente la bancarotta. Andiamo a scoprire di chi si tratta e le sue parole che hanno messo sotto choc il mondo intero.

Il rapper 6ix9ine torna a far parlare di sé con un annuncio tramite la rivista statunitense Complex. Infatti l’artista, senza troppi giri di parole, ha affermato: “Sto cercando di sbarcare il lunario“. Il noto cantante statunitense si sarebbe rivolto al giudice spiegando che una sentenza sfavorevole lo porterebbe alla bancarotta. Andiamo quindi a ripercorrere quanto successo al rapper noto in tutto il mondo. Daniel Hernàndez, conosciuto dai fan come Tekashi 69 o 6ix9ine, è nato a New York venticinque anni fa.

È riuscito a diventare famoso grazie a diverse hit trap come ‘Gummo‘, singolo diventato celebre in tutto il mondo nel 2017. Proprio da qui è partito il grande successo, con il cantante che ad oggi ha totalizzato 7.887.333 ascoltatori mensili su Spotify. Successivamente però sono sorti i i problemi legali, il carcere, la droga, le violenze, il patteggiamento con le forze dell’ordine contro la gang di cui faceva parte e ora nuovamente problemi. Andiamo quindi a scoprire perché il cantante potrebbe finire in bancarotta a breve.

Il rapper 6ix9ine rischia la bancarotta: l’annuncio mette sotto choc i fan

6ix9ine è tornato nei guai quando due querelanti hanno affermato davanti al giudice che il rapper era presente quando i compagni della sua gang (i Trey Nine Bloods n.d.r.) li hanno rapinati tenendo un’imboscata. Inoltre le due vittime sarebbero state anche parte di uno scambio di persona, visto che sia Takeshi che gli altri membri della sua cricca pensavano facessero parte di una gang rivale. I due però non avevano alcun legame con la criminalità statunitense ed hanno citato in giudizio l’artista.

Da qui 6ix9ine ha confessato sulle pagine della rivista Complex: “Non so se riuscirò mai a gestire il tipo di anticipi che mi sono stati pagati prima del mio arresto e per questo la mia carriera si è bloccata. Prima del mio arresto ho ricevuto grandi anticipi in base agli accordi di uscite e merchandising“. A mettere in difficoltà l’artista però è che non riceve nessuna royalty per il suo lavoro, visto che i conti a riguardo sono bloccati. Quindi il rapper ha poi confessato che una sentenza a suo sfavore lo farebbe finire in una bancarotta dalla quale, stando alle sue parole, non riuscirebbe a riprendersi.