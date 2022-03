Netflix, la presentatrice del nuovo reality arriva dalla fiction Rai: c’è l’annuncio

C’è il nome della presentatrice che condurrà il primo reality show italiano di Netflix. Si tratta di un’amatissima e giovane protagonista di una fiction Rai campione degli ascolti: ecco tutti i dettagli a riguardo.

Già da diversi giorni ormai ci sono numerosissime indiscrezioni riguardo la possibilità che anche Netflix abbia l’intenzione di produrre il suo primo reality show completamente italiano. In questo modo consoliderebbe la sua presenza nel nostro paese e si qualificherebbe come un competitor di Mediaset e della televisione pubblica.

Secondo le informazioni che sono filtrate fino ad oggi, i partecipanti del reality sono stati scelti perchè vorrebbero vivere una vita in villeggiatura. Partiranno dunque per il Messico, dove inizialmente vivranno una vita di lussi e divertimento. Qualcosa poi cambierà in peggio ed i concorrenti si troveranno costretti a dover lavorare per sopravvivere.

Dalla fiction Doc 2 – Nelle tue mani a Netflix: chi è la presentatrice del primo reality italiano

Non si sa ancora nulla riguardo i partecipanti di questo reality show, anche se pare certo che non ci saranno vip all’interno del cast. Anche il nome del programma, per il momento, non è stato reso noto. È stato invece scoperto il nome della presentatrice che condurrà il primo reality show di Netflix, e si tratta di un volto molto amato dal pubblico della Rai.

La prescelta è infatti Matilde Gioli, che nella fiction Doc 2 – Nelle tue mani interpreta Giulia. Si tratta per l’attrice di una sfida del tutto nuova nella sua carriera. Tornerà dopo sei anni in un programma televisivo: come riporta davidedimaggio.it, l’ultima esperienza era stata quella di valletta di Fabio Fazio nel programma Rischiatutto.

Netflix ha scelto Matilde Gioli durante le riprese di Quattro Metà?

Matilde Gioli ha già lavorato per Netflix. Ad inizio anno è infatti uscito il film Quattro Metà, dove avrà sicuramente fatto notare il suo talento. Fra poco partirà dunque per il Messico, da dove ci guiderà nelle avventure di questo programma che si propone di bissare il successo raccolto dalla rivale Amazon Prime con il reality I Ferragnez.

Matilde ha raccontato di prepararsi duramente per ogni sua nuova esperienza lavorativa. Per la seconda serie di Doc 2 – Nelle tue mani è scesa letteralmente in corsia insieme a Luca Argentero, dove ha cercato di imparare il più possibile riguardo al ruolo che era chiamata ad interpretare, come se fosse una vera tirocinante.