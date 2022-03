Rai, colpo di scena alla conduzione: addio inaspettato. L’indiscrezione

La Rai potrebbe dire addio ad una conduzione che fa impazzire i telespettatori: l’indiscrezione inaspettata

Un’indiscrezione da verificare, ma che avrebbe dell’incredibile. Dopo anni, Rai potrebbe addire addio ad una delle conduzioni più amate della TV pubblica. Pesante affronto ai telespettatori italiani.

Da due anni, Marco Frittella e Monica Giandotti fanno coppia fissa ogni giorno su Rai Uno con UnoMattina: un duo vincente che appassiona i telespettatori e gli tiene compagnia tra le prime luci dell’alba. Tuttavia, l’annuncio dell’addio di Marco Frittella ha destabilizzato gli equilibri mettendo a repentaglio una serie di elementi che funzionavano perfettamente insieme: da lunedì, infatti, Monica Giandotti condurrà da sola UnoMattina.

È proprio sulla conduttrice che c’è un’indiscrezione inaspettata. Stando a quanto riportato da TvBlog, infatti, la conduttrice potrebbe essere giunta alla sua ultima edizione della trasmissione, lasciando il programma a fine stagione: questo vorrebbe dire vedere una nuova coppia alle prime luci del mattino su Rai Uno. Al momento, ovviamente, non girano ancora voci di due possibili sostituiti, ma di certo non tarderanno ad arrivare.

Rai, UnoMattina perde Monica Giandotti: per lei pronta una nuova esperienza

Nonostante non sarà più a UnoMattina, non è un addio alla TV quello di Monica Giandotti perché potrebbe tornare in un suo vecchio programma. Negli anni, la giornalista e conduttrice è stata al TG3, è stata l’inviata di Blog – La versione di Banfi, ha fatto Agorà Estate e Notti di Luci prima di arrivare ad essere la co-conduttrice del programma della mattina di Rai Uno insieme a Marco Frittella. Il ritorno di fiamma pare possa esserci con Agorà dando il cambio per l’estate all’attuale conduttrice e collega Luisella Costamagna.

Stando alle indiscrezioni, tuttavia, Monica Giandotti non è l’unica candidata ad un posto in primo piano ad Agorà Estate su Rai Tre, come lei ci sarebbero altri giornalisti Rai cui farebbe piacere poter avere la conduzione del programma. Adesso è tutto nelle mani dei vertici decidere se puntare su un cavallo già vincente o fare una scommessa diversa per la prossima stagione del programma di punta di Rai Tre nella sua edizione estiva.