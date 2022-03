La bambina nella foto oggi è una delle conduttrici più amate dal pubblico e il sogno di molti uomini. In quanti l’hanno riconosciuta

La protagonista dello scatto in evidenza è nata a Trento il 31 maggio 1973. Dopo la maturità scientifica si trasferisce a Roma e nel 1990 corona il suo sogno iniziando a lavorare come modella sfilando nelle varie capitali della moda, quali Milano, Parigi, Zurigo e Tokyo.

Dopo una partecipazione come concorrente a La Ruota della Fortuna, nell’autunno del 1993 debutta sul piccolo schermo come valletta per il programma del sabato sera di Rai 1: Scommettiamo che…?, show condotto da Fabrizio Frizzi e Milly Carlucci. Nel frattempo vince il concorso di bellezza ideato da Enzo Mirigliani Prima Miss dell’anno 1994. Nel 1995 conduce la rubrica pomeridiana di Rai 2 Segreti per Voi e debutta come attrice sul grande schermo, prendendo parte ai film Viaggi di nozze di Carlo Verdone e Croce e delizia di Luciano De Crescenzo.

Nel 1996 passa a TMC 2 dove fino al 1999 conduce il programma per ragazzi The Lion Trophy Show. Dopo questa esperienza nel 1999 torna in Rai. Da qui parte una collaborazione decennale. Infatti conduce il programma del fine settimana Mezzogiorno in famiglia, in onda su Rai 2. Autrice e presentatrice di In forma Rimini Fitness, reportage dal Festival del Fitness di Rimini in onda nel 2004 su Rai 2, nello stesso anno realizza un calendario sexy per il settimanale Panorama ed entra nell’Albo dei giornalisti.

Oggi è una delle conduttrici più amate dal pubblico e il sogno di molti uomini: la riconoscete?

Nell’estate del 2006 conduce due programmi in prima serata su Rai 2: lo spettacolo di moda La notte delle sirene e il varietà in due puntate Notte Mediterranea, assieme allo showman romano Max Tortora. Dal settembre del 2009 a maggio del 2017 conduce per otto edizioni il programma I fatti vostri, in onda ogni mattina dal lunedì al venerdì su Rai 2, insieme a Giancarlo Magalli e Marcello Cirillo.

Nella stagione televisiva 2018-2019 conduce l’ultima edizione di Mezzogiorno in famiglia e con la chiusura del programma termina anche dopo ventitré anni la sua esperienza in Rai. L’8 gennaio 2020 partecipa come concorrente della quarta edizione del reality show Grande Fratello VIP, e nel 2021 diventa opinionista della sesta edizione del Grande Fratello VIP. Come avrete capito, la bambina nella foto è Adriana Volpe.