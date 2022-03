Netflix, l’ultima decisione è davvero sorprendente: non era mai successo prima!

Netflix ha apportato una modifica che, nonostante l’iniziale sorpresa, ha ricevuto l’approvazione di tutti gli utenti.

Tutti contro la guerra. Ognuno ha deciso di intervenire a modo suo. Ad esempio i colossi della tv così come anche quelli dello streaming hanno voltano le spalle alla Russia di Putin.

Le ripercussioni dell’azione militare in Ucraina ordinata dal Cremlino stanno riguardando tutti i settori dell’economia. Non solo sanzioni nei confronti degli oligarchi russi ma anche nei confronti dei consumatori. Le multinazionali che operano nel campo della produzione tv hanno deciso di interrompere i servizi in Russia contribuendo alla lotta contro la guerra in Ucraina. La prima a interrompere con Mosca era stata Netflix, seguita ora da altre piattaforme di contenuti on demand.

Dopo l’annuncio della multinazionale guidata da Reed Hastings, che ha sospeso tutti i progetti futuri e le acquisizioni in Russia, Netflix ha deciso di dimostrare maggiore solidarietà nei confronti del popolo ucraino introducendo i sottotitoli e l’audio in lingua ucraina tra la lista delle lingue da poter selezionare.

Netflix, l’ultima modifica ha l’approvazione di tutti: una sorpresa per molti utenti

La piattaforma streaming ha così annunciato attraverso i sui suoi canali social ufficiali l’atto di solidarietà e di vicinanza, che mira ad accogliere tutti i cittadini che hanno dovuto fuggire dalle loro case, abbandonando il loro Paese in cerca di pace e tranquillità. Aggiungere i sottotitoli in ucraino ai contenuti in streaming è una presa di posizione che risponde anche ad una certa esigenza, come dichiarato anche in alcuni tweet:

“Dall’inizio del conflitto, molte famiglie ucraine sono state costrette a lasciare il proprio Paese. A seguito di diverse richieste, l’ucraino è ora disponibile anche tra le lingue standard del menu sottotitoli e audio in Italia. Questa opzione è disponibile per molte serie e film Netflix senza dover modificare le impostazioni dell’account. Si applica alla visualizzazione di contenuti online e non ai video scaricati”.