Michelle Hunziker, spunta il bacio: lui è un ex gieffino – FOTO

Né Eros Ramazzotti, né Tomaso Trussardi: il nuovo bacio di Michelle Hunziker è stato dato ad un ex gieffino: fan esterrefatti

È senza dubio la foto del giorno quella di Michelle Hunziker che stampa un bacio all’ex gieffino. Grazie ad un giornale tedesco, la conduttrice è stata sorpresa a voltare velocemente pagina in compagnia di uno splendido uomo.

Un’esclusiva in prima pagina da parte del magazine tedesco Bunte che sorprende Michelle Hunziker insieme al chirurgo Giovanni Angiolini. Quest’ultimo, tra le altre cose, ha preso parte anche a I Fatti Vostri ed al Grande Fratello 14, non nell’edizione VIP, ma in quella vinta da Federica Lepanto. Giovanni non restò a lungo nel reality perché poco dopo si è ritirato ed è uscito come secondo concorrente, soltanto dopo Giuseppe Tuccillo che fu eliminato.

“Questo è il nuovo amore di Michelle”, così il magazine tedesco sbandiera in bella vista la foto del timido bacio tra la conduttrice appena uscita dalla relazione con Tomaso Trussardi ed il chirurgo ex Grande Fratello.

Michelle Hunziker, colpo al cuore per gli inguaribili romantici: niente Eros

Nonostante il bel bacio stampato in diretta tra Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, non c’è pace nel cuore degli inguaribili romantici che hanno immediatamente sperato in un loro ritorno di fiamma. Sembrerebbe che, al momento, la conduttrice sia indirizzata su tutt’altra strada e che sul suo cammino non ci sia il papà di Aurora. Dalla fine del matrimonio con Tomaso, con tanto di comunicato ufficiale da parte della coppia, Michelle è inevitabilmente inseguita dai paparazzi che non l’hanno lasciata sola un minuto e che l’hanno appunto beccata in un bacio anti-Covid -perché lei coperta da mascherina- con il bel dottore che, fin qui, è stato al centro del gossip per la relazione con Mary Falconeri, salvo poi sparire dai radar.

Nel frattempo, anche Trussardi non è da meno, perché anche sul suo conto se ne sono dette varie. In particolare, sembrerebbe che l’imprenditore stia frequentando una sua amica, nonché lavoratrice del suo stesso settore perché si tratta di una donna molto vicina ad Elisabetta Franchi. Ad ogni modo, di certo non si può dire che i due non abbiano voltato rapidamente pagina.