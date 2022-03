L’Isola dei Famosi, è stato rivelato per errore: dal GF arriva un nuovo concorrente

Incredibilmente, sui social media è stato rivelato che a L’Isola dei Famosi 2022 ci sarà un nuovo concorrente che arriva dal GF. L’influencer non era comparsa fin’ora da nessuna parte, nè si era fatto ufficialmente il suo nome.

L’Isola dei Famosi 2022 inizierà il 21 marzo in prima serata su Canale 5. La conduttrice sarà ancora Ilary Blasi, e l’inviato tornerà ad essere Alvin, sebbene non da subito vista la positività al Covid. Per quanto riguarda gli opinionisti, sono stati ufficializzati Nicola Savino e Vladimir Luxuria, con quest’ultima che potrebbe sostituire Alvin per i primi tempi in Honduras. Ci saranno inoltre 9 concorrenti singoli, mentre 12 parteciperanno in coppia.

Come di consueto, tutti i naufraghi si sono concessi alle foto di rito ed alla copertina di Tv Sorrisi e Canzoni che ha presentato come di consueto la nuova stagione del reality. Sul profilo social di Banijay Italia, la casa di produzione del programma, è successo qualcosa di davvero clamoroso: è stata inavvertitamente fatta una rivelazione.

L’Isola dei Famosi, chi è il nuovo concorrente?

Banijay Italia ha pubblicato due post diversi con le foto dei concorrenti de L’Isola dei Famosi: a molti fan della trasmissione non è sfuggito che c’era anche un nuovo concorrente, di cui non si era mai sentito parlare prima. Si tratta dell’ex concorrente del Grande Fratello del 2018, l’influencer cubana Patrizia Bonetti.

La Bonetti era finita su tutti i giornali di gossip per una presunta relazione clandestina con Fabrizio Corona, che all’epoca era fidanzato con Zoe Cristofoli. All’interno del GF, Patrizia aveva avuto anche un flirt con Luigi Mario Favoloso, all’epoca ufficialmente legato alla modella croata Nina Moric. Avrebbe frequentato anche Gianluca Vacchi e Claudio D’alessio.

Gli indizi suggeriscono che ci saranno diversi nuovi concorrenti

Ci sarebbe anche un altro indizio riguardo la probabile presenza di Patrizia Bonetti come nuovo concorrente de L’Isola dei Famosi 2022. Ha scritto ai suoi fan su Instagram: “Ci vediamo presto“. Poi è scomparsa, ed ha cancellato tutti i vecchi post. Insomma, sembrerebbe che per lei ci sia all’orizzonte un nuovo inizio.

I casting de L’Isola dei Famosi sono ancora ufficialmente aperti, e la redazione sta ancora valutando le candidature dei vip. I nomi dei naufraghi annunciati fino ad ora non rivelano nessun nome di peso fra gli attuali protagonisti della Tv: forse anche per questo motivo gli autori potrebbero valutare di aggiungere altri personaggi.

Ecco alcune delle foto dei nuovi concorrenti de L’Isola dei Famosi pubblicate dalla casa di produzione Banijay Italia: