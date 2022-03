Isola dei Famosi, matrimonio finito: fan increduli dopo la confessione

Matrimonio al capolinea per nuovo concorrente dell’Isola dei Famosi 2022: la confessione ha lasciato tutti interdetti

A pochi giorni dall’inizio dell’Isola dei Famosi 2022, protagonista esce allo scoperto sulla fine del suo matrimonio: “Non è segreto, abbiamo rotto e ognuno stava a casa propria agendo nel bene di nostra figlia”.

A sorprendere tutti con le sue confessioni prima della partenza per l’Honduras è stato Marco Melandri. Il pilota motociclistico, campione del mondo della classe 250 nel 2002, ha rivelato che il suo matrimonio è giunto al capolinea. In occasione della sua partecipazione al seguitissimo reality di Mediaset, sul web stavano circolando numerosissimi rumor circa la sua situazione sentimentale.

Melandri ha così deciso di fare chiarezza: con Manuela Raffaetà è finita nel 2020 e fino a poco tempo fa stava frequentando un’altra donna ma attualmente è single. Il lungo post scritto e pubblicato dal centauro è corredato di due scatti. Nel primo Marco è sorridente accanto all’ex moglie ed alla piccola Martina. Nel secondo scatto, invece, il 39enne originario di Ravenna mostra la ragazza che stava frequentando dopo Manuela ma per privacy ha preferito non svelare il suo nome.

Marco Melandri, prima di partire per l’Isola dei Famosi rompe il silenzio sulla sua situazione sentimentale: grande stupore

Prima di partire per l’Honduras Marco Melandri ha deciso di rompere il silenzio facendo chiarezza sul suo stato sentimentale. “Spesso la vita è imprevedibile e le cose cambiano velocemente. Ho iniziato a sentirmi sempre in difetto con tutto e tutti, sentivo di lasciar dietro di me dolore, tristezza e non più amore e allegria. Ho rimesso la mia vita in ordine partendo dalla priorità assoluta, mia figlia. Ho fatto tagli e rinunce in modo non sempre carini e gentili”, ha dichiarato il 39enne.

Nonostante il matrimonio sia finito, dopo un primo momento di transizione Manuela è riuscita a creare il giusto equilibrio tra lei e Melandri. “Ancora una volta le donne si sono rivelate superiori all’uomo. Manu, dopo un suo percorso, non ha mai perso di vista l’obiettivo famiglia e prendendomi per mano, anziché entrare in conflitto, anche quando ne aveva tutte le ragioni, mi ha mostrato la strada ed abbiamo riunito la famiglia”, ha aggiunto il campione motociclistico.