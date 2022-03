Isola dei Famosi 2022, allarme Covid: salta la partecipazione di uno dei più attesi?

Il Covid colpisce ancora e come da due anni a questa parte i programmi TV sono costretti a correre ai ripari: cos’è successo all’Isola dei Famosi

Ilary Blasi chiamata a correre ai riparti ancora una volta con una doppia positività al Covid che rischia di compromettere la messa in onda dell’Isola dei Famosi. La partecipazione di uno dei più attesi potrebbe saltare in extremis.

Non c’è pace neppure dal Covid per Ilary Blasi e tutto lo staff che ruota attorto all’Isola dei Famosi perché altre due positività hanno colpito il reality show in partenza da lunedì 21 marzo. Stando a quanto svelato da TvBlog, infatti, l’inviato che sarebbe dovuto essere Alvin è risultato positivo al Covid a seguito della serie di tamponi che tutti i partecipanti in Honduras stanno facendo per poter entrare in una sorta di ‘bolla’ in cui eviteranno futuri contatti. Prima di farlo, come in ogni programma TV -com’è accaduto anche al GF Vip- i concorrenti devono sottoporsi ad una serie di test che gli consentano di partire liberamente.

Dal momento che Alvin è risultato positivo al Covid, chi lo sostituirà? Stando a quanto rivelato da TvBlog, sembrerebbe che in pole position per prendere momentaneamente il posto dell’inviato in Honduras ci sia Vladimir Luxuria di cui si era parlato fin qui come opinionista insieme a Nicola Savino, ma che dovrà cambiare ruolo almeno fin quando Alvin non si negativizzerà e potrà unirsi al resto del gruppo.

Isola dei Famosi, non solo Alvin: chi è l’altro positivo

Su Canale 5, a partire da lunedì 21 marzo, è molto probabile che non vedremo Ilona Staller. Quest’ultima, infatti, stando a quanto riportato da TvBlog avrebbe contratto il Covid ed è stato scoperto grazie ai test di routine esattamente come accaduto per Alvin. Di certo la sua assenza non peserà quanto quella dell’inviato, visto e considerato che potrà raggiungere i compagni una volta negativizzata, perderà soltanto un paio di settimane del reality show.

Per fortuna, sul fronte naufraghi c’è molta meno emergenza per Ilary Blasi che non potrà di certo dire che questo è il miglior inizio per l’Isola dei Famosi 2022.