Incidente aereo a Lecco, morto un pilota inglese: aperta inchiesta

Un jet militare di volo di collaudo si è schiantato questa mattina, poco prima delle 12, sul Monte Legnone, in provincia di Lecco. Uno dei due piloti è morto, mentre l’altro è stato recuperato in fondo a una scarpata dal Soccorso alpino e trasportato in ospedale. È salvo e parte che le sue condizioni di salute non siano gravi, anche se ha riportato pesanti fratture.

A causare l’incidente potrebbe essere stato il mancato funzionamento del paracadute o forse l’impossibilità di azionarlo in tempo. Saranno gli accertamenti tecnici già ordinati dalla Procura a stabilire le origini del guasto.

Lo schianto è stato avvertito nella zona e anche nei paesi in riva al Lario. Secondo alcuni testimoni nella zona del Colico, una palla di fuoco si sarebbe abbattuta nella parete della montagna.

Chi sono i due piloti

I due piloti sarebbero riusciti a paracadutarsi fuori prima dello schianto. La vittima è un pilota collaudatore inglese, esperto di volo, dipendente di un’agenzia che fornisce addestratori. Si trovata sull’Aermacchi per apprendere le tecniche e poi addestrare lui stesso altri piloti su quel modello. L’incidente, sa quanto si è appreso, sarebbe avvenuto durante un’attività di addestramento finalizzata alla formazione. L’altro collega ferito è italiano, collaudatore noto con il nome di Prova 3. Sarà ascoltato dai carabinieri e dal pubblico ministero di turno non appena le sue condizioni di salute lo permetteranno.

Il modello dell’aereo

L’aereo è un Alenia Aermacchi T-346A di Leonardo. È partito mercoledì mattina dalla base di Venegono, in provincia di Varese. Azzurro con il muso nero, aveva una ventina di ore di volo ed era in preconsegna. È comparso sui siti di tracciamento alle 11.16 a Sudovest di Como, ha proseguito verso il lago e le montagne virando sette minuti dopo tra Morbegno e Sondrio, a 7.300 metri di altitudine e a una velocità di 222 chilometri orari. Nell’area ha fatto una serie di giri tra il lago e le montagne, prima di precipitare. I radar hanno perso il segnale alle 11.40 e 30 secondi.