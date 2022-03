Iliad senza rivali: l’ultima offerta fa sognare i suoi clienti. Il marchio francese ha in serbo un nuovo lancio per il mese di marzo

La compagnia telefonica low cost è sempre all’avanguardia per quanto riguarda le offerte per la rete mobile e per la fibra ottica a casa. I prezzi sono davvero senza precedenti.

L’utilizzo dello smartphone è ormai imprescindibile per tutti noi. Che si tratti di motivi di lavoro o semplice intrattenimento, questo semplice strumento tecnologico ha cambiato per sempre la nostra vita. Ad esso è strettamente collegata la fruizione della rete internet. Ormai tutte le offerte che si rispettano non hanno più il focus principale sui minuti e i messaggi, ma semplicemente sui giga a disposizione. In questo Iliad è stato un precursore, portando offerte a prezzi stracciati già da diversi anni. Dopo una piccola diffidenza iniziale da parte del pubblico italiano, ora l’azienda di origine francese ha letteralmente spopolato anche nel nostro paese. Dopo il mobile è arrivato lo sbarco anche nella fibra ottica per la rete fissa, ampliando quindi la gamma di offerte a disposizione. Per non perdere il vantaggio acquisito, Iliad è pronta a lanciare nuovi piani scontati per il mese di marzo per tutti i propri utenti e per chi ha deciso di sottoscrivere un nuovo contratto.

Iliad, anche a marzo ci sono offerte senza precedenti

Entrando nello specifico possiamo notare come la ricaricabile che il provider mette a disposizione di tutti i suoi abbonati è la Iliad Box. Gli utenti avranno la possibilità di accedere a consumi infiniti in rete con le classiche velocità della Fibra, sino a 4 Gbps, al semplice prezzo di 23,99 euro al mese.

Le offerte di Iliad si confermano assolutamente concorrenziali anche sul fronte della telefonia mobile. A farla da padrone è sempre l’offerta Giga 120.

Gli utenti che attiveranno quest’ultima potranno beneficiare di un ticket all inclusive che comprende consumi illimitati per le telefonate e per gli SMS, con la presenza di 120 Giga per navigare in internet. Il costo di questa ricaricabile è di 9,99 euro ogni trenta giorni, a cui si aggiunge la cifra di 10 euro una tantum per l’attivazione della rete.

Per tutti coloro che sono interessati c’è la possibilità di effettuare la portabilità da altro gestore o in alternativa attivare un nuovo numero di telefono. Per tutti coloro che scelgono questo piano mobile c’è poi l’ulteriore sconto sulla fibra, disponibile addirittura a soli 15,99 euro al mese.